Η Jennie των BLACKPINK είναι «πολύ ενθουσιασμένη» που συμμετέχει στη σειρά «The Idol» του The Weeknd

Οι θαυμαστές των BLACKPINK ενθουσιάστηκαν όταν είδαν την Jennie στο πρώτο trailer για την επερχόμενη σειρά «The Idol» του The Weeknd για το HBO και αποδεικνύεται ότι η τραγουδίστρια είναι εξίσου ενθουσιασμένη.

«Βρήκα το σενάριο πολύ ενδιαφέρον, οπότε ήθελα να συμμετάσχω στη σειρά», δήλωσε η σταρ της K-pop στο κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

«Νιώθω πολύ ενθουσιασμένη. Θα δουλέψω σκληρά, γι’ αυτό σας παρακαλώ να με παρακολουθήσετε με στοργή», πρόσθεσε.

Η ένταξη της Jennie στο «The Idol» δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα πριν δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της σειράς, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Παράλληλα με την άφιξη των πρώτων πλάνων της σειράς, το HBO επιβεβαίωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας στο Twitter την ίδια ημέρα: «Η Jennie Kim έχει ενταχθεί στο “The Idol”».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο της Jennie των BLACPKINK. Στη σελίδα του «The Idol» στο IMDb αναφέρεται ότι η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί και στα έξι επεισόδια της σειράς.

Το «The Idol» στο οποίο πρωταγωνιστούν ο The Weeknd και η Lily-Rose Depp, ακολουθεί έναν γκουρού αυτοβοήθειας και ηγέτη αίρεσης που έχει σχέση με μια ανερχόμενη pop star.

Δημιουργοί του «The Idol» είναι ο ίδιος ο The Weeknd, ο δημιουργός του «Euphoria», Sam Levinson και ο Reza Fahim. Η ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα η σειρά στο HBO δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η ανακοίνωση ότι η Jennie των BLACKPINK θα συμμετάσχει στο «The Idol» έχει ενθουσιάσει τους λάτρεις της K-Pop, ορισμένοι από τους οποίους θεωρούν ότι αυτό είναι το επίσημο ντεμπούτο της 26χρονης τραγουδίστριας στην υποκριτική, η οποία έχει εμφανιστεί στο παρελθόν στις τηλεοπτικές σειρές «Castle Einstein» και «The Clash».

Η Jennie γεννήθηκε στη Νότια Κορέα, αλλά έζησε και σπούδασε στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας για πέντε χρόνια πριν επιστρέψει στην Κορέα και ενταχθεί στην ακαδημία ταλέντων της YG.

Το 2016 έγινε μέλος των BLACKPINK με τις οποίες γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

