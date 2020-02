Η Jehnny Beth κυκλοφορεί το single «Flower» και ανακοινώνει νέο άλμπουμ

Το πρώτο solo album της τραγουδίστριας των Savages θα έχει τίτλο «To Love Is to Live» και θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου.

«Η ζωή είναι περίεργη», έγραψε η Jehnny Beth στο Instagram. «Είναι η ημέρα της ανακοίνωσης του άλμπουμ μου και είμαι σε ένα τρένο για να επισκεφθώ τον πατέρα μου που εδώ και δύο μέρες είναι στην εντατική. Υποτίθεται ότι είμαι στο Λος Άντζελες για να προωθήσω το άλμπουμ αυτή την εβδομάδα, αλλά αποφάσισα να είμαι με την οικογένεια.»

Το άλμπουμ στο οποίο αναφέρεται η τραγουδίστριας των Savages είναι το πρώτο προσωπικό της. Θα τιτλοφορείται «To Love Is to Live», θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου στην Caroline Records, και η παραγωγή θα είναι από τον Flood. Στο δίσκο θα συμμετέχουν και οι Romy Madley Croft (the xx), Cillian Murph, Joe Talbot (IDLES). Σήμερα κυκλοφόρησε το νέο single με τίτλο Flowers το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Στο τέλος του 2019, η τραγουδίστρια είχε κυκλοφορήσει το single «I’m the Man», από το soundtrack του Peaky Blinders.

«Όταν άρχισα να δουλεύω σε αυτό το δίσκο, το μόνο που θα μπορούσε να σκεφτεί ήταν η παροδικότητα της ζωής. Έπρεπε να το κάνω πριν είναι πολύ αργά. Και εδώ κάθομαι σε ένα τρένο που σας λέει ότι έρχεται το άλμπουμ μου και λέγεται «To Love Is to Live». Σήμερα, αυτές οι λέξεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή, σωστό;». Πιο κάτω δείτε το εξώφυλλο του άλμπουμ και ακούστε το single «Flower».