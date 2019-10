Η ύπαρξη του άλμπουμ είναι μία απρόσμενη ευτυχία τόσο για το δημιουργό του όσο και για τους fans.

O θρύλος της μουσικής Jeff Lynne θα συνεχίσει τη sold out ευρωπαϊκή και αμερικανική περιοδεία του με νέο άλμπουμ, το «From Out Of Nowhere» που αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου από την Panik Records και τη Sony Music.

Το άλμπουμ είναι τώρα διαθέσιμο για pre-order και το ομώνυμο single του δίσκου είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Lynne, του οποίου η μουσική έχει αγγίξει fans πολλών γενεών, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο peak των δυνάμεών του ως συνθέτης, μουσικός και παραγωγός. Ο επερχόμενος δίσκος συμπεριλαμβάνει ένα «ζωηρό» ομότιτλο τραγούδι, που έκανε πρεμιέρα στο BBC Radio 2.

To τραγούδι ανοίγει το «From Out Of Nowhere» και συνεχίζουν ακόμα 9 τραγούδια.

Όπως και το προηγούμενο άλμπουμ, το «Alone In The Universe» που κυκλοφόρησε το 2015, το οποίο ήταν η πρώτη νέα κυκλοφορία του Lynne μετά από 14 χρόνια, το «From Out Of Nowhere» δείχνει τον Lynne να βρίσκει νέες πλευρές στο χαρακτηριστικό ήχο του και ταυτοχρόνως να αναπτύσσει την παγκοσμίως αγαπητή μουσική δυναστεία του καθώς δημιουργεί νέα μονοπάτια ηχητικά και συναισθηματικά.

Για ακόμα μία φορά, παίζει ο ίδιος σχεδόν όλες τις νότες σε όλα τα μουσικά όργανα καθώς επίσης τραγουδάει όλα τα τραγούδια. Ο Steve Jay, που δούλεψε και στην παραγωγή του άλμπουμ πρόσθεσε κάποια κρουστά.

Η ύπαρξη του άλμπουμ είναι μία απρόσμενη ευτυχία τόσο για το δημιουργό του όσο και για τους fans. «From Out Of Nowhere – από εκεί ακριβώς ήρθε», δήλωσε ο Jeff Lynne. «Αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι που έγραψα για το δίσκο, και είναι κάπως έτσι».

Είναι ένα τραγούδι μου μιλάει για την ελπίδα και τη λύτρωση. Ο Jeff Lynne συχνά περνάει μηνύματα αισιοδοξίας, που είναι φανερά και μέσα από το άλμπουμ, λέγοντας «όλοι πρέπει να έχουν λίγη ελπίδα».

Ο νέος δίσκος «χτίζει» πάνω στην ενέργεια που είχε ήδη δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυκλοφορία του, «Alone In The Universe», και από τη θριαμβευτική επιστροφή του καλλιτέχνη στη σκηνή για πρώτη φορά από το 1985, ξεκινώντας πάλι τις συναυλίες του το 2014 μπροστά από πάνω από 50,000 άτομα στο Hype Park του Λονδίνου.

Από τότε, ο ίδιος και το αξιοσημείωτο γκρουπ που έχει σχηματίσει έχουν γυρίσει την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με sold out εμφανίσεις σε χώρους όπως το Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, το Ο2 Arena του Λονδίνου, ένα headlining slot στο Glastonbury Festival το 2016, 3 βράδια στο Hollywood Bowl και ένα υπερθέαμα μπροστά σε 60,000 fans στο Wembley Stadium. Οι συναυλίες συνεχίστηκαν με μία αμερικανική περιοδεία το 2018 και 20 συναυλίες το καλοκαίρι που μόλις πέρασε.

O Steve Baltin του «Forbes» χαρακτήρισε την επιστροφή του στη σκηνή ως «μία αναπάντεχη έκπληξη για τους fans, μία έκπληξη που θα πρέπει αναγνωριστεί και να γιορταστεί όχι μόνο από τους fans των ELO αλλά και από κάθε μουσικόφιλο που θέλει να έχει την ευκαιρία να βιώσει ένα από τα καλύτερα live acts στον κόσμο».

Επιπλέον, το 2017 ο Jeff Lynne εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, οι ELO είναι ένα από τα πιο δημοφιλή acts όλων των εποχών. Οι παραπάνω πωλήσεις συμπεριλαμβάνουν 4 άλμπουμ στο Top 10 και 7 στο To p20 καθώς και μία σημαντική σειρά από hit singles, από τα οποία 20 έφτασαν στο αμερικανικό Top 40 και 7 που έφτασαν στο Top 10.

Η απήχηση του Lynne δεν μένει όμως μόνο στους ELO, καθώς έχει αγγίξει πολύ κόσμο ως παραγωγός και συνεργάτης, σαν μέλος των Traveling Wilburys μαζί με τον George Harrison, τον Βοb Dylan, τον Roy Orbison και τον Tom Petty. Επίσης επιμελήθηκε την παραγωγή του δίσκου «Cloud Nine» του Harrison με τον οποίο μαζί με τον Paul McCartney και τον Ringo Starr δημιούργησαν τραγούδια από τις κασέτες «Free as a Bird» και «Real Love» του John Lennon.

Το tracklist του «From Out Of Nowhere»

1. From Out Of Nowhere

2. Help Yourself

3. All My Love

4. Down Came The Rain

5. Losing You

6. One More Time

7. Sci-Fi Woman

8. Goin’ Out On Me

9. Time Of Our Life

10. Songbird