Πέθανε ο Jeff Beck – Οι θρύλοι της ροκ αποχαιρετούν σύσσωμοι τον σπουδαίο μουσικό

Mick Jagger, Brian May, Jimmy Page, Ozzy Osbourne, Paul Stanley και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες απέτισαν φόρο τιμής στον Jeff Beck.

Βαθιά οδύνη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και ειδικά στη ροκ σκηνή ο αιφνίδιος του Jeff Beck σε ηλικία 78 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 12 Ιανουαρίου σε ώρα Ελλάδας, ο Jeff Beck έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Ιανουαρίου μετά από σύντομη ασθένεια και τη νόσησή του με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Ο Jeff Beck έγινε γνωστός ως μέλος των Yardbirds πριν δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα The Jeff Beck Group με τον Rod Stewart και τον Ronnie Wood, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

Οι πιο πρόσφατες δουλειές του Jeff Beck ήταν ένα άλμπουμ σε συνεργασία με τον Johnny Depp με τίτλο «18», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022, ενώ έπαιξε επίσης σε δύο τραγούδια στο τελευταίο άλμπουμ του Ozzy Osbourne με τίτλο «Patient Number 9» – το ομώνυμο τραγούδι και ένα άλλο με τίτλο «A Thousand Shades».

«Ο εξάχορδος πολεμιστής δεν είναι πια εδώ για να θαυμάζουμε τα μάγια που μπορούσε να πλέξει γύρω από τα θνητά μας συναισθήματα», έγραψε ο Jimmy Page των Led Zeppelin, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Jeff Beck στους Yardbirds στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

«Ο Jeff μπορούσε να μεταφέρει μουσική από το αιθέριο. Η τεχνική του ήταν μοναδική. Η φαντασία του φαινομενικά απεριόριστη. Jeff θα μου λείψεις μαζί με τα εκατομμύρια των θαυμαστών σου. Jeff Beck Αναπαύσου εν ειρήνη», συνέχισε.

Ο Brian May των Queen αποχαιρέτησε τον Jeff Beck γράφοντας:

«Λυπήθηκα, τόσο πολύ, που έμαθα για το θάνατο του Jeff. Ήταν ο Αρχηγός. Ήταν ανεπανάληπτος, αναντικατάστατος – το απόλυτο απαύγασμα της κιθάρας. Και ένας πολύ καλός άνθρωπος.

Είμαι σίγουρος ότι θα έχω πολλά να πω, αλλά αυτή τη στιγμή…. Απλά δεν βρίσκω λόγια».

Ο Ozzy Osbourne, ο Tony Iommi, ο Mick Jagger και Paul Stanley των KISS συγκαταλέγονται στο πλήθος των καλλιτεχνών που απέτισαν φόρο τιμής στον Jeff Beck στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του.

«Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο λυπημένος είμαι που πληροφορήθηκα τον θάνατο του Jeff Beck», σχολίασε ο Ozzy Osbourne.

«Τι τρομερή απώλεια για την οικογένειά του, τους φίλους του και τους πολλούς θαυμαστές του. Ήταν μεγάλη τιμή που γνώρισα τον Jeff και απίστευτη τιμή που έπαιξε στο πιο πρόσφατο άλμπουμ μου, “Patient Number 9”. Θα τον θυμάμαι με αγάπη. Ζήτω ο Jeff Beck».

Ο Ozzy Osbourne ανάρτησε επίσης δύο παλαιότερες φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Jeff Beck, τον Ronnie Wood των Rolling Stones και τον Slash των Guns N’ Roses.

Ο Mick Jagger των Rolling Stones δήλωσε αφού ανέβασε ένα βίντεο με μία κοινή εμφάνισή τους στη σκηνή:

«Με τον θάνατο του Jeff Beck χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο. Θα μας λείψει σε όλους πάρα πολύ».

Ο Tony Iommi πρόσθεσε δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία:

«Σοκαρίστηκα εντελώς όταν άκουσα την πολύ θλιβερή είδηση του θανάτου του Jeff Beck. Ο Jeff ήταν τόσο καλός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός, εμβληματικός, ιδιοφυής κιθαρίστας – δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος Jeff Beck. Το παίξιμό του ήταν πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστά λαμπρό! Θα μας λείψει. RIP Jeff».

«Τι άσχημα νέα. Ο Jeff Beck, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών πέθανε. Από τους Yardbirds και τους Jeff Beck Group και μετά, χάραξε ένα μονοπάτι που ήταν αδύνατο να ακολουθήσεις», ανέφερε ο Paul Stanley των KISS.

«Συνέχισε να παίζεις τώρα και για πάντα», συμπλήρωσε.

Ενώ ο συνάδελφός του Gene Simmons πρόσθεσε:

«Ραγίζει καρδιές η είδηση ότι ο αείμνηστος, σπουδαίος Jeff Back έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Κανείς δεν έπαιζε κιθάρα όπως ο Jeff. Παρακαλώ αποκτήστε τα δύο πρώτα άλμπουμ των Jeff Beck Group και δείτε το μεγαλείο».

Ο Ronnie Wood των Rolling Stones έγραψε στο δικό του μήνυμα:

«Τώρα που έφυγε ο Jeff, αισθάνομαι σαν ένας από τους αδελφούς μου να έφυγε από αυτόν τον κόσμο και θα μου λείψει πολύ. Στέλνω πολλά συλλυπητήρια στη Sandra, στην οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλες τις πρώτες ημέρες που περάσαμε μαζί στους Jeff Beck Group, κατακτώντας την Αμερική.

Μουσικά, σπάγαμε όλους τους κανόνες, ήταν φανταστικό, πρωτοποριακό rock ‘n’ roll! Ακούστε το απίστευτο κομμάτι “Plynth” προς τιμήν του. Jeff, θα σε αγαπώ πάντα. Ο Θεός να σε ευλογεί», συμπλήρωσε.

Ο David Gilmour των Pink Floyd ανέφερε με τη σειρά του:

«Είμαι συντετριμμένος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του φίλου και ήρωα μου Jeff Beck, η μουσική του οποίου ενθουσίασε και ενέπνευσε εμένα και αμέτρητους άλλους για τόσα πολλά χρόνια.

Οι σκέψεις της Polly και οι δικές μου είναι δίπλα στην υπέροχη σύζυγό του Sandra. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

Δείτε παρακάτω ακόμα περισσότερες αναρτήσεις για τον θάνατο του Jeff Beck.

