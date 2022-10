Ο Jean-Michel Jarre παρουσιάζει το νέο άλμοπυμ «Oxymore»

Το νέο άλμπουμ του Jean-Michel Jarre χαρακτηρίζεται «επανάσταση στον ήχο».

Ο μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής Jean-Michel Jarre κυκλοφορεί το 22ο άλμπουμ του και μία από τις πιο φιλόδοξες δουλειές του μέχρι σήμερα, με τίτλο «Oxymore».

Το άλμπουμ είναι σχεδιασμένο ως ένα πολυκάναλο και τρισδιάστατο καθηλωτικό έργο. Ο πολυκάναλος δισδιάστατος ήχος είναι μία νέα επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργείται πλέον η μουσική, δημιουργώντας ήχους και συμφωνίες 360° που οι ακροατές μπορούν εύκολα να απολαύσουν με τα ακουστικά τους.

Το «Oxymore» είναι η πρώτη κυκλοφορία με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, η οποία μεταφέρει το μέλλον της μουσικής σε άλλο επίπεδο.

Το άλμπουμ έχει σχεδιαστεί σε ένα από τα κέντρα της musique concrète, τα Innovation Studios της γαλλικής ραδιοφωνίας του Radio France (όπου ο Jean-Michel Jarre άρχισε να πειραματίζεται με ήχους στις αρχές της καριέρας του) σε μια πολυκάναλη και τρισδιάστατη binaural έκδοση.

Ο Jean-Michel Jarre εξηγεί: «Το ηχητικό μας πεδίο είναι στην πραγματικότητα 360 μοιρών. Σήμερα έχουμε τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε τη σύνθεση σε χωρικό ήχο και ανοίγουν για εμάς, τους μουσικούς, εντελώς νέες εμπειρίες στη δημιουργία. Είναι μία νέα εμπειρία και για τον ακροατή, ένας πιο σωματικός και φυσικός τρόπος ακρόασης μουσικής».

Το «Oxymore» έχει ήδη τύχει θετικής υποδοχής από τους κριτικούς. Το Technikart το αποκάλεσε «επανάσταση στον ήχο» και το Sound on Sound σημείωσε: «Το “Oxymore” αποδεικνύει ότι ο immersive ήχος δεν είναι μόνο μία στερεοφωνική επέκταση. Είναι πραγματικά ένα νέο μέσο με ατελείωτες δημιουργικές δυνατότητες».

Το «Oxymore» είναι ένας φόρος τιμής στον εκλιπόντα Γάλλο συνθέτη Pierre Henry, με τον οποίο ο Jean-Michel Jarre σκόπευε να συνεργαστεί για το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ του «Electronica».

Ο Pierre Henry ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία της ηλεκτρονικής και της κλασικής μουσικής και μία από τις επιρροές του Jean-Michel Jarre στο Groupe de Recherche Musical (GRM) όπου σπούδασε. Μετά τον θάνατό του το 2017, η χήρα του Henry παραχώρησε στον Jarre ορισμένα κομμάτια από το υλικό που προοριζόταν για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Το «Oxymore» είναι ένα μουσικό ταξίδι όπου οι ήχοι του Pierre Henry συνδιαλέγονται με τον κόσμο του Jean-Michel Jarre μέσα από αναλογικούς και ψηφιακούς ήχους.

«Η δουλειά του Pierre με ενέπνευσε να δημιουργήσω το “Oxymore” και καθώς δούλευα πάνω σε μερικούς από τους ήχους του με οδήγησε σε ένα δημιουργικό μονοπάτι που δεν θα είχα ακολουθήσει διαφορετικά. Επέλεξα μερικούς από τους ήχους του κάνοντας άλματα από το ένα κομμάτι στο άλλο», λέει ο Jean-Michel Jarre.

«Το “Oxymore” είναι επίσης ένας φόρος τιμής στη γαλλική προσέγγιση της σύγχρονης μουσικής, της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των πρώτων μου εξερευνήσεων στο GRM. Ο Pierre επηρέασε το μέλλον της ηλεκτρονικής μουσικής σε όλο τον κόσμο με τον Pierre Shaeffer», προσθέτει.

Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από το γαλλικό κίνημα «musique concrète» (συγκεκριμένη μουσική), ένας τρόπος σύνθεσης μουσικής με την επεξεργασία και τη διαμόρφωση αποσπασμάτων φυσικών και τεχνητών ήχων. Το κίνημα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1940 και έφερε επανάσταση στον τρόπο παραγωγής μουσικής.

Ο Jean-Michel Jarre παίρνει αυτή την ιδέα και την ανανεώνει στο «Oxymore» με τα εργαλεία του σήμερα.

«Πάντα πίστευα ότι το musique concrète, ή η ηλεκτροακουστική μουσική, έχει στην πραγματικότητα μία βαριά και μία απαλή πλευρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο “Oxymore” προσπάθησα να λάβω υπόψη μου και τα δύο αυτά στοιχεία: Τη μουσική του Pierre Henry, αλλά και την ηλεκτροακουστική… ως ένα είδος οξύμωρου, στέκεται στους πυλώνες της συγχώνευσης περίτεχνων, περίπλοκων, λεπτών ήχων με ισχυρότερους, ακατέργαστους ήχους», εξηγεί.

Στο πλαίσιο του άλμπουμ, ο Jean-Michel Jarre θα συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς και πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες και παραγωγούς.

Κάθε single από το «Oxymore» θα αποκτήσει αργότερα remixes ή reworks. Το πρώτο single από το άλμπουμ, «Brutalism», έγινε rework σε συνεργασία με τον Martin Gore των Depeche Mode και τους Deathpact. Ο Jarre θα ανακοινώσει σύντομα τις επόμενες συνεργασίες του, μεταξύ των οποίων και με τον Brian Eno.

Ο Jean-Michel Jarre εγκαινίασε επίσης το «Oxyville», έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας VR που συνοδεύει την κυκλοφορία του άλμπουμ.

«Το “Oxyville” είναι μία εικονική πόλη της μουσικής, στην οποία θα προσκαλέσω άλλους καλλιτέχνες στο μέλλον, ενώ θα πραγματοποιήσω master classes και άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να είναι ένα sandbox για νέες μουσικές εμπειρίες», δηλώνει ο ίδιος.

Ο Jean-Michel Jarre φημίζεται για την καινοτομία σε ό, τι αφορά την εικονική πραγματικότητα και το metaverse.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Jarre πραγματοποίησε το «Welcome to the Other Side», μία πρωτοποριακή παγκόσμια ζωντανή μετάδοση από την εμβληματική Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι. Το περιοδικό Pollstar ανέφερε ότι το livestream παρακολούθησε ένα κοινό ρεκόρ από όλο τον κόσμο άνω των 75 εκατομμυρίων μέσα από διάφορες πλατφόρμες, τηλεόραση και VR.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του «Oxymore», ο Jean-Michel Jarre πραγματοποιεί τρεις συναυλίες σε 360° spatial audio στο διάσημο Palais Brongniart στο Παρίσι στις 23-25 Οκτωβρίου. Η συναυλία της 24ης Οκτωβρίου θα μεταδοθεί ζωντανά και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στον κόσμο του «Oxyville». Η εκδήλωση θα μεταδοθεί επίσης σε 2D στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα.

Το «Oxymore» κυκλοφορεί σε CD, διπλό βινύλιο και σε τρεις ψηφιακές εκδόσεις – στερεοφωνική, binaural και Dolby Atmos. Οι κάτοχοι της φυσικής έκδοσης, όπως ήθελε ο Jarre, θα λάβουν έναν κωδικό πρόσβασης στο binaural master της υψηλότερης ποιότητας.

