O Jean-Michel Jarre επιστρέφει από το μέλλον με το νέο άλμπουμ «Oxymore»

Η πιο φιλόδοξη δουλειά του Jean-Michel Jarre – Σε ήχο 360°

Ο μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής Jean-Michel Jarre θα κυκλοφορήσει το 22ο άλμπουμ του και μία από τις πιο φιλόδοξες δουλειές του μέχρι σήμερα, με τίτλο «Oxymore», στις 21 Οκτωβρίου.

Το άλμπουμ είναι σχεδιασμένο ως ένα πολυκάναλο και τρισδιάστατο καθηλωτικό έργο. Ο πολυκάναλος δισδιάστατος ήχος είναι μία νέα επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργείται πλέον η μουσική, δημιουργώντας ήχους και συμφωνίες 360° που οι ακροατές μπορούν εύκολα να απολαύσουν με τα ακουστικά τους.

Το «Oxymore» είναι η πρώτη κυκλοφορία με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, η οποία μεταφέρει το μέλλον της μουσικής σε άλλο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ο Jean-Michel Jarre παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά το «Oxyville», έναν κόσμο VR που θα συνοδεύσει την κυκλοφορία του άλμπουμ.

«Το «Oxyville» θα είναι μία φανταστική μουσική πόλη και στο μέλλον σκοπεύω να προσκαλέσω και άλλους καλλιτέχνες να γίνουν μέρος της, καθώς και να διοργανώσω άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να δημιουργήσω νέες μουσικές εμπειρίες», εξηγεί ο ίδιος.

Ο Jean-Michel Jarre είναι διάσημος για το πρωτοποριακό έργο του όσον αφορά την εικονική πραγματικότητα και τη μετα-συνδεσιμότητα, αφού πρόσφατα δημιούργησε το «Welcome to the Other Side», μία μη ρεαλιστική ζωντανή μετάδοση με φόντο μία ψηφιακή εκδοχή της Παναγίας των Παρισίων, η οποία προβλήθηκε διαδικτυακά την Πρωτοχρονιά του 2021.

Το αμερικανικό περιοδικό Pollstar για τις περιοδείες και τον τομέα της ζωντανής ψυχαγωγίας ανέφερε ότι στο livestream συντονίστηκαν 75 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως από πολλαπλές πλατφόρμες, τηλεοράσεις και VR συσκευές, αριθμός που συνιστά πλέον ρεκόρ.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του «Oxymore», ο Jean-Michel Jarre έπαιξε ζωντανά μία πρωτότυπη εκδοχή του άλμπουμ σε ήχο 360 μοιρών στην πρώτη παγκόσμία πρεμιέρα του, εντός των τοίχων του Maison de la Radio στο Παρίσι, το σπίτι του «Groupe de Recherche Musicale» του Jarre, χρόνια πριν το «Oxygène».

Οι λίγοι θεατές που μπόρεσαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία κλήθηκαν να κλείσουν τα μάτια τους και να αφεθούν εντελώς στους ήχους της μουσικής. Το «Oxymore» θεωρείται ένα «oeuvre majeure» – ένα σπουδαίο έργο – για το ρεπερτόριο του Jarre.

Η συναυλία προβλήθηκε σε πραγματικό χρόνο μέσω VR συσκευών και θεωρείται από τους ειδικούς της VR τεχνολογίας καθώς και από τον Τύπο ως μία από τις πιο πρωτοποριακές μουσικές παραστάσεις μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του podcast «Voices of VR» του Kent Bye, ο οποίος δήλωσε ότι «το «Oxymore» είναι πιθανώς τουλάχιστον 4-5 χρόνια μπροστά από το post-conversion της Meta (Facebook).