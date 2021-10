Ο JAY-Z συμμετέχει με δύο νέα τραγούδια στο soundtrack της ταινίας «The Harder They Fall»

Ο JAY-Z είναι συμπαραγωγός της γουέστερν ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο Idris Elba.

Ο JAY-Z κυκλοφόρησε το soundtrack για την ταινία «The Harder They Fall», στο οποίο συμμετέχουν η Ms. Lauryn Hill, ο Jadakiss, ο Kid Cudi, ο Koffee και άλλοι καλλιτέχνες.

Ο «HOV» συμμετέχει σε δύο από τα τραγούδια του soundtrack, στο «King Kong Riddim» στο οποίο ενώνει τους δυνάμεις του με τους Jadakiss, Conway the Machine και BackRoad Gee, και στο «Guns Go Bang» στο οποίο συνεργάζεται με τον Kid Cudi.

Το «Guns Go Bang» ήταν μάλιστα το τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε στο trailer της ταινίας «The Harder They Fall».

Στο ομότιτλο τραγούδι του «The Harder They Fall» συμμετέχει ο Koffee, ενώ η Lauryn Hill και η Fatoumata Diawara συνεργάζονται στο «Black Woman», σε παραγωγή της Hill και του Jeymes Samuel. Στο soundtrack εμφανίζονται επίσης οι Seal, CeeLo Green και άλλοι καλλιτέχνες.

Η γουέστερν ταινία «The Harder They Fall» σε σκηνοθεσία του Jeymes Samuel, ο οποίος έχει συνυπογράψει επιπλέον το σενάριο, προβάλλεται τώρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους και από τις 3 Νοεμβρίου θα μεταφερθεί στο Netflix.

Συμπαραγωγοί της ταινίας είναι ο JAY-Z και ο James Lassiter.

Το «The Harder They Fall» ακολουθεί δύο αντίπαλες ομάδες που έρχονται αντιμέτωπες μετά την αποφυλάκιση του αρχηγού της μιας ομάδας, αναζητώντας εκδίκηση.

Πρωταγωνιστούν ο Idris Elba στο ρόλο του Rufus Buck και ο Jonathan Majors στο ρόλο του αντιπάλου του, Nat Love. Εμφανίζονται επίσης οι Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo και LaKeith Stanfield.

Το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του JAY-Z ήταν το «4:44» που κυκλοφόρησε το 2017, ενώ το 2018 κυκλοφόρησε μαζί με την Beyoncé το κοινό άλμπουμ «Everything Is Love».

Το 2020, ο JAY-Z συνεργάστηκε με τον Pharrell Williams στο single «Entrepreneur». Νωρίτερα φέτος, συμμετείχε στο τραγούδι «What It Feels Like» του εκλιπόντος Nipsey Hussle για την ταινία «Judas And the Black Messiah».

Στις 30 Οκτωβρίου ο JAY-Z θα ενταχθεί επίσημα στο Rock & Roll Hall of Fame.

Ακούστε το «Guns Go Bang» με τον Kid Cudi:

Ακούστε το «King Kong Riddim»:

Ακούστε ολόκληρο το soundtrack της ταινίας: