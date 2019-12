Ο JAY-Z μοιράζεται τα πιο αγαπημένα του τραγούδια για το 2019

40 τραγούδια από καλλιτέχνες της hip – hop και της R&B μουσικής σκηνής συμπεριλαμβάνονται στις κορυφαίες προτιμήσεις του JAY-Z για το 2019.

Ο JAY-Z μοιράζεται τη λίστα με τα πιο αγαπημένα του τραγούδια για τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Το playlist με τις επιλογές του καταξιωμένου ράπερ και μεγιστάνα επιχειρηματία δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Tidal, την υπηρεσία streaming που συγκαταλέγεται στο χαρτοφυλάκιο των ιδιοκτησιών του.

Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 40 τραγούδια από καλλιτέχνες της hip – hop και της R&B μουσικής σκηνής.

Πρώτη επιλογή του JAY-Z είναι το «Intro» του DaBaby από το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο «Kirk».

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται επίσης τραγούδια όπως το «Money In The Grave» του Drake σε συνεργασία με τον Rick Ross, το «Highest In The Room» του Travis Scott, το «Earfquake» του Tyler, the Creator, το «Perfect» του Young Thug με τη συμμετοχή του Gunna, το «Perfect Ten» του Mustard και του Nipsey Hussle και άλλα.

Ως σωστός οικογενειάρχης, ο JAY-Z φρόντισε να προσθέσει στη λίστα με τα πιο αγαπημένα του τραγούδια για το 2019 τόσο τη σύζυγό του όσο και την αδερφή της.

Στο playlist παρατηρούμε τη σύμπραξη της Beyoncé με τους Shatta Wale και Major Lazer στο τραγούδι «ALREADY» από το άλμπουμ «The Lion King: The Gift» και δύο τραγούδια της Solange, το «Almeda» και το «Binz».

Τα πιο αγαπημένα τραγούδια του JAY-Z για το 2019

1. «INTRO» – DaBaby

2. «Heart On Ice» – Rod Wave

3. «Money In The Grave» – Drake, Rick Ross

4. «Perfect Ten» – Mustard, Nipsey Hussle

5. «HIGHEST IN THE ROOM» – Travis Scott

6. «DR. BIRD’S» – Griselda

7. «Palmolive» – Freddie Gibbs, Madlib, Pusha T, Killer Mike

8. «Almeda» – Solange

9. «EARFQUAKE» – Tyler, The Creator

10. «Hot (feat. Gunna)» – Young Thug

11. «Woah» – Lil Baby

12. «The Box» – Roddy Ricch

13. «BEST ON EARTH (Bonus)» – Russ, Bia

14. «Binz» – Solange

15. «Suge» – DaBaby

16. «Collateral Damage» – Burna Boy

17. «Toast» – Koffee

18. «ALREADY» – Beyonce, Shatta Wale, Major Lazer

19. «Gold Roses» – Rick Ross, Drake

20. «Lucha Bros» – Westside Gunn, Curren$y, Benny The Butcher

21. «Here Now (Intro)» – Snoh Aalegra

22. «Playing Games (Extended Version)» – Summer Walker, Bryson Tiller

23. «Follow God» – Kanye West

24. «MIDDLE CHILD» – J. Cole

25. «Bailin’« – Mustard, Roddy Ricch

26. «Put a Date On It» – Yo Gotti, Lil Baby

27. «RICKY» – Denzel Curry

28. «Cash Shit (feat. DaBaby)» – Megan Thee Stallion

29. «Triggered (freestyle)» – Jhene Aiko

30. «Welcome To The Party» – Pop Smoke

31. «Big Drip» – Fivio Foreign

32. «F.N» – Lil Tjay

33. «Pop Out» – Polo G, Lil Tjay

34. «Trap» – SAINt JHN, Lil Baby

35. «Nobody’s Favorite» – Rick Ross, Gunplay

36. «Meet Again» – Maxo Kream

37. «Tito’s Back» – Conway, Westside Gunn, Benny The Butcher

38. «Saw» – Roc Marciano

39. «Lonely» – Youngboy Never Broke Again

40. «Child Satish» – Tee Grizzley