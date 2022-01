JAY-Z: Αποκαλύπτει ποιο είναι το άλμπουμ του που «τον στοιχειώνει»

Ο JAY-Z έκανε μία σπάνια εμφάνιση στο Twitter για να αποκαλύψει πώς αισθάνεται για το άλμπουμ του «In My Lifetime, Vol. 1» που κυκλοφόρησε 1997.

Αφορμή για να εκφράσει ο JAY-Z την άποψή του για το δεύτερο άλμπουμ του στάθηκε μία ανάρτηση του Questlove των The Roots, ο οποίος είχε σχολιάσει με τη σειρά το tweet ενός θαυμαστή που υποστήριζε ότι το βασικό single του άλμπουμ, το «(Always Be My) Sunshine» με τη συμμετοχή των Foxy Brown και Babyface, δέχθηκε άδικη κριτική και ότι στην πραγματικότητα είναι καλύτερο από ό,τι θυμάται ο κόσμος.

«Εμπρηστική άποψη: Το “Sunshine” του JAY-Z ήταν μια χαρά και έλαβε αχρείαστα κακές κριτικές. Στην πραγματικότητα στέκεται καλύτερα τώρα απ’ ό,τι τότε», έγραψε στο twitter ο Will Washington, παρουσιαστής ενός podcast για το Pro Wrestling.

Ο Questlove έδειξε να συμφωνεί με την άποψη για το «In My Lifetime, Vol. 1», το οποίο ήταν το δεύτερο άλμπουμ του JAY-Z και το πρώτο του με την Def Jam Recordings.

«Το κύριο επιχείρημά μας είναι το μίσος του για το “Vol 1”. Ντρέπεται που προσπαθεί να κάνει ένα τέρας και δεν τα κατάφερε. Αλλά πολλά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ περιέχουν τις καλύτερες στιγμές του», ανέφερε ο ντράμερ και frontman των The Roots.

Agreed . More so, I know what could have been, so it haunts me … streets is watching was the first song made ! https://t.co/Nh7rwZ8gZ4

— Mr. Carter (@sc) January 16, 2022