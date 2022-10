Ο JAY-Z μηνύει την Bacardi για τη συνεργασία τους στην παραγωγή κονιάκ

Οι δικηγόροι του JAY-Z απαιτούν διαφάνεια σχετικά με την εταιρεία που ανήκει 50/50 στις δύο πλευρές.

Ο JAY-Z μηνύει την Bacardi και ζητάει να του παραδοθούν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά αρχεία, τα αποθέματα και τα δεδομένα μάρκετινγκ όσον αφορά τη συνεργασία τους στη μάρκα κονιάκ D’Ussé.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο Εμπορικό Δικαστήριο της πολιτείας Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, ο JAY-Z ζητά να του παραδοθούν τα βιβλία και τα αρχεία της κοινής εταιρείας τους.

Στην καταγγελία, η εταιρεία του JAY-Z, SC Liquor, απαιτεί να υπάρξει απόλυτη οικονομική διαφάνεια από την Bacardi σχετικά με το D’Ussé, στο οποίο οι δύο πλευρές είναι εταίροι κατά 50/50.

Ο JAY-Z, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Shawn Carter, και η Bacardi δημιούργησαν τη μάρκα κονιάκ το 2011, αλλά η μήνυση δείχνει ότι έχει επέλθει ρήξη στις επιχειρηματικές σχέσεις τους.

Ο 52χρονος ράπερ και επιχειρηματίας αναφέρει ότι χρειάζεται όλα τα βιβλία και τα αρχεία, τη θέση όλων των αποθηκών στις οποίες αποθηκεύονται το προϊόν, τα βαρέλια, οι φιάλες και τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά με τη φυσική απογραφή και τη συνοδευτική διαδικασία.

Αν και δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που ανάγκασαν τον JAY-Z να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες, η αγωγή δείχνει ότι υπάρχουν αξιοπρόσεκτα επίπεδα δυσπιστίας μεταξύ των δύο εταίρων.

Η SC Liquor υποστήριξε στα έγγραφα ότι χρειαζόταν τις πληροφορίες για να «παρακολουθεί τη λειτουργία της εταιρείας για την προστασία των δικαιωμάτων της» και για να «εκτιμήσει την αξία της εταιρείας και της συμμετοχής της».

Τα έγγραφα που εστάλησαν εκ μέρους της SC Liquor υπογράφονται από την Desiree Perez, διευθύνουσα σύμβουλο της Roc Nation, της εταιρείας ψυχαγωγίας που ίδρυσε ο JAY-Z το 2008.

Σε επιστολή που έστειλε η Perez στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η SC Liquor ζήτησε να της διαβιβαστούν 30 κατηγορίες πληροφοριών σχετικά με το κονιάκ D’Ussé από τη «στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας έως σήμερα», συμπεριλαμβανομένων όλων των οικονομικών στοιχείων και των αποθεμάτων, αλλά και των πλάνων μάρκετινγκ, των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των αναλύσεων των ανταγωνιστών.

Οι επιστολές που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών και του δικαστηρίου συνόψισαν τα αρχικά 30 αιτήματα σε 12 ξεχωριστές κατηγορίες. Η SC Liquor ζήτησε επίσης την επίσπευση των διαδικασιών του δικαστηρίου.

Η D’Ussé παράγει δύο κονιάκ στο ιστορικό γαλλικό κάστρο Château du Cognac, που δημιουργήθηκαν από τον μετρ του είδους Michel Casavecchia: το VSOP (Very Superior Old Pale) και το XO (Extra Old).

Πέρυσι, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby’s μια και μοναδική φιάλη 1969 (το έτος γέννησης του JAY-Z) Anniversaire Limited Edition Grande Champagne Cognac της D’Ussé σε κρυστάλλινο δοχείο σε σχήμα διαμαντιού.