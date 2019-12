JAY-Z: Γιορτάζει τα 50ά γενέθλιά του επαναφέροντας τη δισκογραφία του στο Spotify

Ο JAY-Z γίνεται 50 ετών και το γιορτάζει επαναφέροντας στο Spotify το σύνολο της δισκογραφίας του.

Οι θαυμαστές του JAY-Z δεν χρειάζονται πλέον να εγγραφούν ως συνδρομητές στο Tidal για να ακούσουν διαδικτυακά τον κατάλογο της δισκογραφίας του.

Ο επιτυχημένος ράπερ και επιχειρηματίας γίνεται 50 ετών στις 4 Δεκεμβρίου και για να γιορτάσει τα γενέθλιά του αποφάσισε να διαθέσει στο Spotify ολόκληρη τη δισκογραφία του, δωρεάν προς όλους του εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας.

Ο JAY-Z είχε αποσύρει τα άλμπουμ του από το Spotify και το Apple Music τον Απρίλιο του 2017 λίγο πριν την κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς του «4:44», θέλοντας να παροτρύνει με αυτόν τον τρόπο το κοινό του να εγγραφεί στο Tidal, δικής του ιδιοκτησίας.

Παρότι η δισκογραφία του επανήλθε σύντομα στο Apple, δεν συνέβη το ίδιο με την περίπτωση του Spotify.

Τα άλμπουμ του JAY-Z που είναι ξανά διαθέσιμα στο Spotify μετά από δυόμισι χρόνια είναι τα ακόλουθα:

«4:44» (2017), «Magna Carta… Holy Grail» (2013), «The Blueprint 3» (2009), «American Gangster» (2007), «Kingdom Come» (2006), «The Black Album» (2003), «The Blueprint 2: The Gift & The Curse» (2002), «The Blueprint» (2001), «The Dynasty: Roc La Familia» (2000), «Vol. 3… Life and Times of S. Carter» (1999), «Vol. 2… Hard Knock Life» (1998), «In My Lifetime, Vol. 1» (1997 ), «Reasonable Doubt» (1996).

Το Spotify ευχήθηκε στον JAY-Z για τα γενέθλιά του και ανακοίνωσε την επιστροφή του καταλόγου του με ένα βίντεο – ανασκόπηση στους δίσκους της εμβληματικής καριέρας του.

«Χρόνια πολλά, Hov. Καλώς ήρθες πάλι στο Spotify», έγραψε η υπηρεσία streaming.