Ο Jay-Z θα δώσει «εορταστική συναυλία» προς τιμήν του Andy Warhol και του Jean-Michel Basquiat

Ο Jay-Z είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικό γούστο σε όλους τους τομείς.

Από το ποτό που προτιμά, τα τραγούδια στα οποία επιλέγει να συμμετάσχει ή σε ποιους δίνει συμβουλές, το ίνδαλμα της rap έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι επιλεκτικός.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αντισταθεί στον αείμνηστο εικαστικό καλλιτέχνη Jean-Michel Basquiat και στα έργα του. Τόσο πολύ που αυτή την Παρασκευή, 14 Απριλίου, ο Jay-Z θα πραγματοποιήσει μία «εορταστική συναυλία» στο Παρίσι για να αποτίσει φόρο τιμής τόσο στον Basquiat όσο και στον Andy Warhol.

Διαφήμιση

Η συναυλία, που θα λάβει χώρα στο Fondation Louis Vuitton στη Γαλλία, αποτελεί μέρος της έκθεσης «Basquiat x Warhol. Painting Four Hands», στην οποία παρουσιάζεται το έργο των δύο εκλιπόντων καλλιτεχνών.

Παρόλο που οι κληρονόμοι του Jean-Michel Basquiat έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την προβολή του έργου του στην καμπάνια της Tiffany & Co. με πρωταγωνιστές τον Jay-Z και τη σύζυγό του Beyoncé, ο ράπερ τονίζει ότι είναι απλώς θαυμαστής του.

Το ίδρυμα Fondation Louis Vuitton ανακοίνωσε τη διοργάνωση της συναυλίας στο Twitter, γράφοντας: «Για να συμπέσει με την έκθεση “Basquiat x Warhol. Painting Four Hands”, ο Jay-Z θα δώσει μία εορταστική συναυλία για να αποτίσει φόρο τιμής στον Andy Warhol και τον Jean-Michel Basquiat».

Ο Jay-Z έχει κάνει αρκετές αναφορές στον Basquiat και στον Andy Warhol στη μουσική του.

Για παράδειγμα, στο τραγούδι «Ain’t I» με τη συμμετοχή του Timbaland, που κυκλοφόρησε το 2008, ραπάρει: «Έχω Warhols στους τοίχους των διαδρόμων μου, έχω Basquiats στο λόμπι»

Στο τραγούδι «Illest Motherf*cker Alive» με τον Kanye West, που κυκλοφόρησε το 2011, αναφέρει: «Όταν το λέω, τότε βλέπεις, δεν είναι μόνο στη μουσική / Ο Basquiat και οι Warhol χρησιμεύουν ως μούσες μου / Το σπίτι μου είναι σαν μουσείο».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jay-Z συνδυάζει τις ζωντανές εμφανίσεις με την εικαστική τέχνη. Το 2013, επιστράτευσε εικαστικούς καλλιτέχνες όλων των μέσων για να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ του «Picasso Baby: A Performance Art Film».

Το 2018, ο Jay-Z και η Beyoncé γύρισαν στο Μουσείο του Λούβρου ένα video clip για το τραγούδι «Apeshit» από το κοινό άλμπουμ τους «Everything Is Love».

🇬🇧🎤 JAY-Z – Celebration concert

To coincide with the #BasquiatWarhol exhibition at the Fondation, JAY-Z will give a concert to pay tribute to Warhol and Basquiat, on Friday 14 April 2023 at 9pm, in the Fondation’s Auditorium.

🎫 Tickets on sale : https://t.co/uktXwTsWGO pic.twitter.com/lL5ShLlIZo

— Fondation LV (@FondationLV) April 12, 2023