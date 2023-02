Ο Jay-Z εξηγεί γιατί η Beyoncé άξιζε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy 2023

«Έχει εμπνεύσει τον κόσμο», είπε ο Jay-Z για το «Renaissance» της Beyoncé.

Ο Jay-Z εξήγησε γιατί πίστευε ότι η Beyoncé άξιζε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy 2023 με την τελευταία δισκογραφική δουλειά της «Renaissance».

Ο ράπερ μίλησε στο Tidal Magazine πριν από την τελετή απονομής της Κυριακής, όπου η Beyoncé έμελλε να χάσει το βραβείο από τον Harry Styles, ο οποίος πήρε το Grammy για το άλμπουμ του «Harry’s House».

«Κοιτάξτε τι έκανε στην κουλτούρα», δήλωσε ο Jay-Z αναφερόμενος στον αντίκτυπο του «Rennaisance».

«Κοιτάξτε πώς μετακινήθηκε η ενέργεια του κόσμου. Παίζουν ολόκληρο το άλμπουμ της στα κλαμπ. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναδεί αυτό. Ολόκληρο το άλμπουμ – δηλαδή, τα πάντα;! Κάθε remix είναι καταπληκτικό», συνέχισε.

«Όλοι είναι γεμάτοι έμπνευση. Έχει εμπνεύσει τον κόσμο. Κάθε remix είναι καλύτερο από το άλλο», τόνισε.

Ο Jay-Z ρωτήθηκε επίσης αν επέτρεψε στον εαυτό του να νιώσει αυτοπεποίθηση για την πιθανότητα νίκης της Beyoncé ή αν προσπάθησε να απομακρυνθεί συναισθηματικά από τη διαδικασία.

«Ναι, απομακρύνω τον εαυτό μου από τη διαδικασία και ελπίζω να κάνουν το σωστό», απάντησε.

«Έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι ότι είναι απλά μάρκετινγκ. Πας, έχεις κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ και θα μπορούσε να βοηθήσει τις πωλήσεις να ανέβου», ανέφερε σχετικά με τα Grammy.

«Έφτασα σε αυτό το σημείο, αλλά βαθιά μέσα μου… Και πάλι, μεγαλώσαμε θεοποιώντας το αυτό. Ήταν ένας από τους πυλώνες για εμάς. Λέγαμε: “Θέλουμε να γίνουμε χρυσοί”. Ναι, ήμουν τόσο καιρό σε αυτό», πρόσθεσε σχετικά με τα Grammy.

Κατά τη διάρκεια των Βραβείων Grammy 2023, η Beyoncé έσπασε το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη που έχει κερδίσει τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών.

Η Beyoncé έλαβε τέσσερα βραβεία – για το Καλύτερο Άλμπουμ Dance/Ηλεκτρονικής Μουσικής για το «Renaissance», για την Καλύτερη Dance/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση για το «Break My Soul», για την Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία για το «Plastic Off The Sofa» και για το Καλύτερο R&B Τραγούδι για το «Cuff It» – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των βραβείων Grammy της καριέρας της σε 32.

Παρόλα αυτά, όμως, δεν έχει κερδίσει ποτέ το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς, παρά το γεγονός ότι ήταν υποψήφια τέσσερις φορές. Έχει προταθεί για το βραβείο με το άλμπουμ «I Am… Sasha Fierce» του 2008, το «Beyoncé» του 2013, το άλμπουμ «Lemonade» του 2016 και φέτος με το «Rennaisance».

Ο Jay-Z έκλεισε την τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2023 με μια κοινή εμφάνιση με τους DJ Khaled, Lil Wayne, Rick Ross, John Legend και Fridayy, μεταξύ άλλων, οι οποίοι παρουσίασαν το «God Did».