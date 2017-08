Το βαρύ συναυλιακό πρόγραμμα του JAY-Z για το καλοκαίρι αυτό ήταν το πρώτο σημάδι για πολλούς ότι είχε έτοιμη μία νέα δισκογραφική δουλειά, υποψία που επιβεβαιώθηκε με την κυκλοφορία του «4:44».

Η μοναδική ευρωπαϊκή στάση της περιοδείας του JAY-Z πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (19/08) στο «VFest» στην Αγγλία και, ως συνήθως, δεν απογοήτευσε, ξεσηκώνοντας το πλήθος που ζητωκραύγαζε όλη τη νύχτα.

Η πιο συγκινητική στιγμή της συναυλίας, όμως, ήρθε όταν ο 47χρονος ράπερ απέτισε φόρο τιμής στον πρώην συνεργάτη του, τον αξέχαστο Chester Bennington των Linkin Park.

Ο JAY-Z είχε συνεργαστεί με τον Αμερικανό τραγουδιστή και το ροκ συγκρότημα το 2004 στο κοινό τους άλμπουμ «Collision Course» και γι’ αυτό τίμησε τη μνήμη του Chester Bennington τραγουδώντας το «Numb / Encore», λέγοντας στο κοινό: «Μπορώ να έχω μερικά φώτα εδώ απόψε για τον Chester;»

Παρόλο που μερικοί δεν είχαν αποδεχθεί τότε θερμά τη συνύπαρξη του JAY-Z και των Linkin Park, το «Collision Course» είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο1 στο «Billboard Album Charts» και τελικά έγινε διπλά πλατινένιο.

Για τον Chester Bennington, ήταν ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ήταν σε θέση να κινείται άνετα στο χώρο του hip-hop.

Δείτε το βίντεο από το αφιέρωμα του JΑY-Z παρακάτω:

Jay Z tributed Chester Bennington at V Fest with Numb/Encore. This is amazing. pic.twitter.com/KuwiTWaZVH

— ronald isley (@yoyotrav) August 20, 2017