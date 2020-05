JAY-Z και Alicia Keys υπογράφουν ανοιχτή επιστολή για τη δολοφονία του Ahmaud Arbery

Οι JAY-Z, Alicia Keys και Meek Mill είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Ahmaud Arbery.

Ο 25χρονος Αφροαμερικανός έπεσε νεκρός στις 23 Φεβρουαρίου όταν πυροβολήθηκε ενώ έκανε τζόκινγκ στη γειτονιά του, στο Brunswick της Τζόρτζια.

Δύο άνδρες, ο 34χρονος Travis McMichael και 64χρονος πατέρας του, Gregory McMichael, κάτοικοι του Brunswick, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Ahmaud Arbery.

Στην αστυνομία ισχυρίστηκαν ότι κυνήγησαν τον 25χρονο επειδή υποψιάστηκαν ότι είναι κλέφτης. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότεροι από δύο μήνες για να απαγγελθούν κατηγορίες στους δύο άνδρες, οι οποίες είναι λευκοί.

Η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης όταν άρχισε να προβάλλεται από αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Arbery έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη δολοφονία του θύματος ενώ κάνει τζόκινγκ σε έναν δρόμο στο Brunswick.

Την ανοιχτή επιστολή της Team Roc, πρωτοβουλίας για την κοινωνική δικαιοσύνη της Roc Nation, της αμερικανικής εταιρείας ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας JAY-Z, υπογράφουν καλλιτέχνες και δικηγόροι για τα πολιτικά δικαιώματα.

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution απευθύνεται στον κυβερνήτη της Τζόρτζια, Brian Kemp, τον πολιτειακό γενικό εισαγγελέα Chris Carr και στον περιφερειακό εισαγγελέα Tom Durden.

Στην επιστολή τονίζεται ότι ο Tom Durden πρέπει να αποκλειστεί από την υπόθεση λόγω σύγκρουσης συμφέροντος, επειδή ο μεγαλύτερος γιος του McMichael ήταν πρώην αστυνομικός.

Επίσης απευθύνεται αίτημα στον κυβερνήτη να διορίσει ειδικό εισαγγελέα που θα βοηθήσει στη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Open letter to Georgia elected officials appearing in the Atlantic Journal-Constitution today, calling for justice to be served in the case of Ahmaud Arbery's murder. Convict his killers and show the world that hate and fear will lose. #JusticeforAhmaud #iRunWithMaud pic.twitter.com/w0nuXthGEc

— Roc Nation (@RocNation) May 10, 2020