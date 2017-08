Ένα ξέφρενο σάμπα πάρτι στήνουν η Demi Lovato και ο Jax Jones στο video clip της συνεργασίας τους.

Η Demi Lovato έδωσε τη φωνή της στο καυτό νέο τραγούδι του Jax Jones που τώρα αποκτά εικόνα.

Ο 29χρονος Βρετανός DJ και μουσικός παραγωγός έγινε αρχικά γνωστός για την εμφάνισή του στο «I Got U» του Duke Dumont το 2014, φθάνοντας έως το Νο1 στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2016, το «You Don’t Know Me» με τη συμμετοχή της RAYE στάθηκε αφορμή για άλλο ένα hit από τον Jax Jones, αλλά και για να συστηθεί ευρύτερα στο ελληνικό κοινό. Στη χώρα μας, το τραγούδι ανέβαινε διαρκώς στις προτιμήσεις τον τελευταίο καιρό, φτάνοντας έως στην κορυφαία δεκάδα του διεθνούς Airplay Chart.

Όσον αφορά στην Demi Lovato, το «Instruction» ακολούθησε τη συνάντηση με τους Cheat Codes στο «No Promises» και ήτταν το τελευταίο βήμα πριν την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της «Sorry Not Sorry», το οποίο είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους… επικριτές της, κοινώς τους «haters».

Το «Instruction» είναι ένα τραγούδι ηλεκτρονικής μουσικής με εμφανή επιρροή από σάμπα.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δεν είναι η μόνη φωνή στο καινούριο single του Jax Jones, αφού συνδράμει και η Βρετανίδα -τζαμαϊκανών καταβολών- Stefflon Don.