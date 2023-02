Jax Jones και Calum Scott συνεργάζονται στο νέο single «Whistle»

Ο Jax Jones και ο Calum Scott ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Jax Jones, ο δεύτερος μεγαλύτερος dance καλλιτέχνης μετά τον Calvin Harris και ο Calum Scott κάνουν μία πειστική πρόταση για να δώσουμε σε έναν έρωτα μία δεύτερη ευκαιρία με το νέο και ακαταμάχητο single «Whistle».

Το music video για το «Whistle» γυρίστηκε στο Λονδίνο στη γραμμή του λεωφορείου που συνήθιζε να παίρνει ο Jax Jones στη γειτονιά του, το Elephant & Castle.

Οι ζωές των διαφόρων επιβατών ξετυλίγονται καθώς μία ειδική κάμερα ελέγχου κίνησης (MoCo) τους ακολουθεί στις μετακινήσεις τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Jax Jones σκηνοθέτησε το βίντεο μαζί με τον Charlie Sarsfield (Stormzy, George Ezra).

«Το 2023 θα είναι μία πολυάσχολη χρονιά για μένα- το “Whistle” είναι μόνο η αρχή. Χαίρομαι που θα ξεκινήσω δυναμικά τα πράγματα με μια συνεργασία με τον Calum. Η φωνή του είναι εξαιρετική και φέρνει τόση κλάση και συναίσθημα στο “Whistle”», δήλωσε ο Jax Jones.

Με αυτή τη σειρά μουσικής, ο Βρετανός παραγωγός ανατρέχει στις επιρροές που είχε όταν ήταν νέος και προσπαθεί να τοποθετήσει περισσότερο τον εαυτό του, τη ζωή του και την έμπνευσή του στο καλλιτεχνικό έργο του.

«Γι’ αυτό πολλά από τα τραγούδια ηχούν νοσταλγικά και γι’ αυτό υπάρχουν πολλές οπτικές αναφορές στη νεότερη ηλικία μου. Για παράδειγμα, γυρίσαμε το βίντεο για το “Whistle” στα τοπικά μου λεωφορεία, το 176 και το 363. Έπαιρνα αυτά τα λεωφορεία σχεδόν κάθε μέρα, είτε για να πάω στα μαθήματα μουσικής είτε για να βοηθήσω τη μητέρα μου με τα ψώνια», εξήγησε.

«Χρησιμοποιώντας αυτά τα δρομολόγια μπόρεσα να δείξω τη δική μου εκδοχή του Λονδίνου, όπως για παράδειγμα τις πολυπολιτισμικές πτυχές που με επηρέασαν μουσικά και αποτελούν τόσο μεγάλο μέρος αυτού που είμαι σήμερα. Το μικρό αγόρι που βλέπετε στο βίντεο είμαι εγώ. Ταξιδεύω για το μάθημα μουσικής μου και βοηθάω τη μαμά μου με τα ψώνια», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη | Jax Jones | (@jaxjones)

Παρουσιάζοντας αυτές τις επιρροές, ο Jax Jones εξερευνά την ιδέα του να παίρνεις πράγματα με τα οποία μεγάλωσες και να βάζεις τον εαυτό σου σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνεις την ευθύνη αυτών των πραγμάτων αντί να πιστεύεις ότι είναι τέλεια τώρα που είσαι μεγαλύτερος.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι τη νέα μουσική που έχω γράψει και δημιουργήσει. Ελπίζω να απολαύσετε το “Whistle” και να θυμάστε ότι είναι μόνο η αρχή», αναφέρει.

Ο Calum Scott είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με τον Jax σε αυτό το τραγούδι! Θυμάμαι που άκουσα ένα πρώιμο demo του “Whistle” και αμέσως ήθελα να δουλέψω με τα παιδιά για να ολοκληρώσουμε το τραγούδι και να ηχογραφήσουμε τα φωνητικά!».

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Jax ως καλλιτέχνη, αλλά μετά την παρέα που έκανα μαζί του και με την οικογένειά του, είμαι μεγάλος θαυμαστής και του ίδιου ως ανθρώπου! Ανυπομονώ να ακούσουν όλοι το “Whistle”!», συνέχισε.

Ο Jax Jones υποστήριξε πρόσφατα την καμπάνια «Shaping Us» της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Kate Middleton για την πρόοδο των μικρών παιδιών και την αύξηση της κατανόησης του κοινού για τη σημασία των πρώτων πέντε ετών της ζωής ενός παιδιού.

Το 2022, τεράστια επιτυχία το 2022 με το «Where Did You Go?», μία συνεργασία με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό MNEK. Το «Where Did You Go?» ήταν το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι του 2022 στα βρετανικά ραδιόφωνα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 450 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ο Calum Scott κυκλοφόρησε το 2022 το δεύτερο άλμπουμ του, «Bridges», το οποίο περιείχε τις επιτυχίες «Heaven», «Biblical», «Rise» και «If You Ever Change Your Mind».

Η συνεργασία του με τον Lost Frequencies στο «Where Are You Now» έκλεισε το 2022 έχοντας συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως, ενώ έγινε επίσης χρυσό στις ΗΠΑ και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το υποψήφιο για BRIT Award τραγούδι ήταν ένα από τα 10 κορυφαία singles της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρέθηκε στο Top 15 των Hot Dance/Electronic Songs του Billboard.