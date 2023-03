Ο Jason Derulo θα κυκλοφορήσει το πρώτο του βιβλίο

Ο Jason Derulo υπόσχεται να μοιραστεί στο νέο βιβλίο του «15 δοκιμασμένους και αληθινούς κανόνες» για επιτυχία.

Ο Jason Derulo ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο το οποίο θα έχει ως θέμα την καριέρα του και «τις νίκες και τις ήττες που ενδυνάμωσαν το χαρακτηριστικό στυλ των δημιουργικών αναζητήσεών του».

Το βιβλίο με τίτλο «Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream» (Τραγουδήστε το όνομά σας δυνατά: 15 κανόνες για να ζήσετε το όνειρό σας) θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιουνίου 2023 από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins.

Ο Jason Derulo ανέλυσε λεπτομερώς την έμπνευση του βιβλίου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρθηκε στις επιρροές του όταν μεγάλωσε.

«Όταν ήμουν παιδί, συνήθιζα να παρακολουθώ τη μητέρα μου μέσα στο σπίτι. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ να δουλεύει – μαγείρεμα, καθάρισμα, δίπλωμα, τακτοποίηση, οργάνωση. Αυτή η γυναίκα δεν έκανε ποτέ διάλειμμα. Το εργασιακό ήθος της μπήκε και στο δικό μου DNA», έγραψε.

«Πριν γίνω δέκα ετών, αφιέρωνα πολλές ώρες τραγουδώντας και γράφοντας τραγούδια, και η μόνη κινητήρια δύναμη που είχα ήταν η πεποίθησή μου ότι θα τα κατάφερνα», πρόσθεσε.

Ο Jason Derulo υποστήριξε στη συνέχεια ότι ετοιμαζόταν να γράψει αυτό το βιβλίο από 9 ετών και περιέγραψε πώς διαμόρφωνε από εκείνη την ηλικία τη νοοτροπία που θα τον βοηθούσε αργότερα στη ζωή του να γνωρίσει την επιτυχία.

«Τότε, ζούσα με μια σειρά από κανόνες για να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας μου -όπως το να τηρώ μια ρουτίνα, να βλέπω τα εμπόδια ως ευκαιρίες, να παίρνω ρίσκα και να ανεβάζω τον πήχη για τον εαυτό μου. Αυτοί οι κανόνες αφορούσαν την παραγωγικότητα και την αυτοκυριαρχία, γιατί ήξερα ότι έπρεπε να είμαι αναντίρρητος», ανέφερε.

«Ξεκίνησα στο TikTok πολύ πριν γίνει cool – ήμουν μόνο εγώ και ένα μάτσο μαθητές λυκείου που ανέβαζαν περίεργα βίντεο!», συνέχισε σχετικά με τη σημερινή επιρροή του στη δημοφιλή πλατφόρμα όπου διαθέτει πάνω από 57,3 ακολούθους.

«Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου είχα αυτή την καταπληκτική θέση στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσω τη δημιουργικότητα και την ορμή μιας ολόκληρης γενιάς νέων καλλιτεχνών, δημιουργών περιεχομένου, δημιουργών βίντεο, κωμικών, influencers και επιχειρηματιών», έγραψε.

«Ωστόσο, ξέρω ότι ισχύει το εξής: οι δημιουργικοί άνθρωποι χρειάζονται ένα σχέδιο. Είναι αδύνατο να αφιερωθούν σε ένα όνειρο χωρίς μια διαδικασία για να το κάνουν πραγματικότητα», τόνισε ο 33χρονος τραγουδιστής.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, το επερχόμενο βιβλίο του Jason Derulo χαρακτηρίζεται ως ένας διδακτικός οδηγός για όσους ασχολούνται με τους δημιουργικούς τομείς και υπόσχεται να μοιραστεί τους «15 δοκιμασμένους και αληθινούς κανόνες» του τραγουδιστή για «αυξημένη παραγωγικότητα, αυτοκυριαρχία και επιτυχία σε κάθε στόχο».

Η HarpersCollins θα προσφέρει επίσης ένα audiobook για το βιβλίο, με αφηγητή τον Jason Derulo, το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσης αυτό το καλοκαίρι.