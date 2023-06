Ο Jason Derulo κυκλοφορεί το νέο single «Slow Low»

Η νεότερη κυκλοφορία του Jason Derulo σε μία σειρά από εκρηκτικά τραγούδια.

Ο Jason Derulo κυκλοφορεί το καλοκαιρινό τραγούδι «Slow Low».

Το «Slow Low» φέρει τις υπογραφές του Jason Derulo και του Shawn Charles, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Pink Slip (One OK Rock, Royal & The Serpent) και Jackson Morgan (Machine Gun Kelly, Sam Fischer),

Η αλλαγή του tempo στο «Slow Low» είναι μία πρωτόγνωρη δημιουργική επιλογή από τον Jason Derulo και τους συνεργάτες του που σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή των πάντων.

Ο Jason Derulo γνωρίζει πολύ καλά πώς να καθορίζει τις τάσεις και να είναι πρωτοπόρος.

Το «Slow Low» είναι η νεότερη κυκλοφορία του Jason Derulo σε μία σειρά από εκρηκτικά τραγούδια όπως το «When Love Sucks (Feat. Dido)».

Το αισθησιακό τραγούδι βασίζεται στο hit single «Thank You» της Dido από το 1999, το οποίο χρησιμοποιήθηκε επίσης ως sample στο κλασικό «Stan» του Eminem ένα χρόνο αργότερα, το 2000.

Στις υπόλοιπες πρόσφατες κυκλοφορίες του Jason Derulo περιλαμβάνεται το «Glad U Came». Το δυναμικό τραγούδι έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Τον προηγούμενο χειμώνα ο Jason Derulo κυκλοφόρησε μία feel-good συνεργασία με τον David Guetta στο single «Saturday/Sunday», στο οποίο λάμπει η τάση των δύο καλλιτεχνών να δημιουργούν club-ready pop ύμνους.

Τον περασμένο Μάρτιο ανακοινώθηκε ότι ο Jason Derulo θα συναντήσει τον Guy Sebastian, τη Rita Ora και την Jessica Mauboy στην ομάδα των coaches του «The Voice Australia».

Ο Jason Derulo, πρωτοπόρος και ατελείωτα δημιουργικός, έχει κατοχυρώσει τη θέση του ως μία από τις πιο δυνατές παρουσίες στο παγκόσμιο pop τοπίο.

Τον Μάιο του 2009, έκανε το ντεμπούτο του στη δισκογραφία με το πέντε φορές πλατινένιο single «Whatcha Say», το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Από τότε, ο Jason Derulo έχει κυκλοφορήσει πλήθος πολυπλατινένιων τραγουδιών, όπως τα «Talk Dirty», «Want To Want Me», «In My Head», «Wiggle» (feat. Snoop Dogg), «Swalla» (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) και «Savage Love» (με τον Jawsh 685), μεταξύ πολλών άλλων, τα οποία έχουν καταγράψει πωλήσει άνω των 250 εκατομμυρίων singles.