Jason Derulo, Duke & Jones, Louis Theroux και Amelia Dimz συμπράττουν στο «Jiggle Jiggle»

Η επιτυχία του «Jiggle Jiggle» έχει ξεφύγει από τα όρια του TikTok.

Ο Jason Derulo, οι Duke & Jones, ο Louis Theroux και η Amelia Dimz παρουσίασαν το music video για το remix της επιτυχίας τους «Jiggle Jiggle».

Στο αξιαγάπητο βίντεο για το remix του «Jiggle Jiggle» που αποπνέει την πηγαία ενέργεια της διάσημης διαδικτυακής σειράς «Chicken Shop Date» της Amelia Dimz, οι πρωταγωνιστές του εμφανίζονται μαζί σε κοτοπουλάδικα, νυχτερινά εστιατόρια και drive-throughs.

Η ιδέα προήλθε από την ίδια την Amelia, ενώ εμφανίζονται επίσης η Brooke και η Jess, οι χρήστριες του TikTok που ξεκίνησαν τη viral χορευτική τάση του «Jiggle Jiggle».

Αφού διάσημοι όλων των ειδών, όπως ο Snoop Dogg, η Shakira, η Meg The Stallion και η Lizzo, χόρεψαν στους ήχους του «Jiggle Jiggle», η επιτυχία του τραγουδιού έχει ξεφύγει από τα όρια του TikTok και έχει εξαπλωθεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου έχει συγκεντρώσει πάνω από 70 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το τραγούδι έχει επίσης αποσπάσει σημαντική προβολή σε μέσα ενημέρωσης όπως η Daily Mail, οι New York Times, οι LA Times και το British GQ.

Ο Jason Derulo έχει κυκλοφορήσει πλατινένιες επιτυχίες όπως τα «Wiggle», «Talk Dirty», «Want To Want Me», «Trumpets», «It Girl», «In My Head», «Ridin’ Solo» και «Whatcha Say». Έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 200 εκατομμυρίων singles, έχει συγκεντρώσει πάνω από 18,2 δισεκατομμύρια streams, ενώ έχει αποκτήσει ένα απίστευτο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερους από 117 εκατομμύρια followers σε όλες τις πλατφόρμες.

Ως αστέρας του TikTok, ο Jason Derulo είναι ο 14ος δημιουργός με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα με πάνω από 52 εκατομμύρια followers, ενώ τα βίντεό του έχουν αποσπάσει 1,2 δισεκατομμύρια likes.

Οι Duke & Jones καθιερώνονται γρήγορα ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά ανεξάρτητα σχήματα στη μουσική βιομηχανία. Έχοντας αποκτήσει φήμη ως «παραγωγοί των παραγωγών» συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι το αληθινό ταλέντο δεν χρειάζεται μία δισκογραφική εταιρεία ή μια τεράστια συνεργασία για να κάνει θραύση. Αντίθετα, αφήνουν τη μουσική να μιλήσει από μόνη της.

Ο μοναδικός τους ήχος τους έχει βοηθήσει να κερδίσουν εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο και ένα φανατικό κοινό στο TikTok που έχει κολλήσει με τα ξεκαρδιστικά autotuned βίντεό τους, καθώς και την υποστήριξη μερικών από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο.

Ο Louis Theroux, γνωστότερος ως παρουσιαστής ντοκιμαντέρ στο BBC καθώς και από τη βραβευμένη ταινία «My Scientology Movie», είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης. Αυτή είναι η πρώτη φορά στα 25 χρόνια της καριέρας του που μπαίνει, μάλλον απροσδόκητα, στο στούντιο ηχογράφησης.

Η Amelia Dimz είναι Αγγλίδα δημοσιογράφος, κωμικός, τηλεπαρουσιάστρια και ιδρύτρια της εταιρείας παραγωγής Dimz Inc. Είναι γνωστή για τη διαδικτυακή σειρά «Chicken Shop Date», στην οποία παίρνει συνεντεύξεις από ράπερ, καλλιτέχνες του grime, καθώς και από άλλους YouTubers και ποδοσφαιριστές της Premier League σε καταστήματα με τηγανητά κοτόπουλα.

Έχει επίσης γράψει άρθρα για τον Guardian και τη Vogue και έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ για το Vice και το Channel 4. Το 2019 ανακηρύχθηκε 77η μεγαλύτερη influencer στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους Sunday Times και μπήκε στη λίστα της Evening Standard με τους ανθρώπους του Λονδίνου με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Η επιτυχία του «Jiggle Jiggle», μίας από τις πιο πιο απρόσμενες εκπλήξεις της χρονιάς, δεν δείχνει ότι θα σταματήσει.