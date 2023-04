Ο Jason Derulo μοιράζεται το νέο single «Glad U Came»

Το νέο τραγούδι του Jason Derulo είναι «μία όμορφη ιστορία αγάπης για τη δύναμη του πεπρωμένου».

Ο Jason Derulo επιστρέφει με το νέο single «Glad U Came».

Το δυναμικό τραγούδι, σε παραγωγή των Pink Slip (One OK Rock, Royal & The Serpent), Jakke Erixson (Ava Max, Lauren Spencer Smith), Sam Martin (David Guetta, Maroon 5), Spencer Bastian (Rita Ora, Chromeo) και Tor Eimon (Faouzia, Chloe Tang), κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.

«Το “Glad U Came” είναι μία όμορφη ιστορία αγάπης για τη δύναμη του πεπρωμένου», εξηγεί ο Jason Derulo.

«Είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπώ περισσότερο από όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα. Κάποια τραγούδια έρχονται εύκολα και κάποια άλλα είναι πραγματικά τραγούδι με δουλειά», συνεχίζει.

«Δούλευα πάνω σε αυτό για μερικά χρόνια (ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021), το επεξεργαζόμουν, περνούσα χρόνο μακριά του για να αποκτήσω νέα ματιά και μετά του επιτέθηκα ξανά. Το έκανα αυτό μέχρι να νιώσω ότι ήταν έτοιμο», εξηγεί ο Jason Derulo

«Το ολοκλήρωσα ακριβώς στην ώρα του για το καλοκαίρι του ’23, ελπίζω να σας αρέσει όσο και εμένα», καταλήγει.

Το «Glad U Came» έπεται της κυκλοφορίας της feel-good συνεργασίας του Jason Derulo και του David Guetta στο «Saturday/Sunday» τον Φεβρουάριο.

Το ακαταμάχητο τραγούδι, η απόλυτη επίδειξη της χαρακτηριστικής τάσης των δύο καλλιτεχνών προς τους club-ready pop ύμνους, συνοδεύεται από ένα dance video στο εξαιρετικά δημοφιλές κανάλι του Jason Derulo στο YouTube.

Ο Jason Derulo γιόρτασε την κυκλοφορία του «Saturday/Sunday» με μια ολοκληρωμένη ζωντανή εμφάνιση στο τρίτο ετήσιο NFL TikTok Tailgate, το απόλυτο pregame party του Super Bowl, ζωντανά από το State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα.

Επιπλέον, τμήματα της εμφάνισης του Jason Derulo, στην οποία τον συνόδευσε μία αγέλη ρομποτικών σκύλων και περιελάμβανε επιτυχίες όπως το πλατινένιο «Talk Dirty», μεταδόθηκαν τηλεοπτικά στο Pregame Show του Fox για το Super Bowl 2023.

Αυτή την περίοδο, ο Jason Derulo συμμετέχει στην ομάδα των coaches του «The Voice Australia».

Ο Jason Derulo έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια singles παγκοσμίως και έχει κυκλοφορήσει έντεκα πλατινένια singles από την έναρξη της δισκογραφικής καριέρας του το 2009 μέχρι σήμερα

Από νεαρή ηλικία έγραφε τραγούδια για καλλιτέχνες όπως οι Diddy, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie και Lil Wayne, σκοπεύοντας επίσης να γίνει σόλο τραγουδιστής.