Ο παγκόσμιος σούπερ σταρ Jason Derulo παρουσιάζει το «Colors», έναν ύμνο που ενώνει τους οπαδούς και τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι το τραγούδι γνωστής μάρκας αναψυκτικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2018.

Με την υπογραφή του Derulo, ο οποίος έχει γράψει και ηχογραφήσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της pop μουσικής, το «Colors» πάλλεται με το σφυγμό του ενθουσιασμού για την άφιξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Ρωσίας το προσεχές καλοκαίρι, ωστόσο χωρίς την παρουσία της Ελλάδας.

Ο Jason Derulo σχολίασε: «Ήταν χαρά {…} να δημιουργήσουμε τον ύμνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2018. Είναι ένα τουρνουά που γιορτάζει την αθλητική αριστεία και είναι τιμή μου που προσφέρω το soundtrack».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μέσα από τα χρόνια που ταξιδεύω, κατάφερα να δω την ομορφιά στις πολιτισμικές μας διαφορές και έγραψα το “Colors” για να γιορτάσουμε αυτή την ποικιλομορφία και να είμαι μέρος της εκπληκτικής ενέργειας που οι οπαδοί των σπορ σε όλο τον κόσμο δίνουν στις ομάδες τους.»

«Πιστεύουμε ότι η μουσική και το ποδόσφαιρο είναι εγγενώς συνδεδεμένα με το πάθος που προκαλούν και είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Jason στην ομάδα μας», δήλωσε ο Ricardo Fort, αντιπρόεδρος για τις αθλητικές συνεργασίες στη γνωστή εταιρεία αναψυκτικών.

Το «Colors» θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 16 Μαρτίου και ο Jason Derulo πρόκειται να το τραγουδήσει ζωντανά στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, η οποία θα λάβει χώρα στη Μόσχα στις 14 Ιουνίου.

Μετά την αποκάλυψη του τραγουδιού, ο Jason Derulo έστειλε ένα tweet στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, γράφοντας ότι «όλοι είμαστε ενωμένοι στο γεγονός ότι είμαστε διαφορετικοί», βάζοντας δίπλα τη σημεία της Αϊτής, από όπου κατάγονται οι γονείς του.

.@DonaldTrump. We're all united in the fact that we're different. Hands up 4 my #colors Haiti🇭🇹 RT YOUR FLAG https://t.co/FYo2Meqnx5

— Jason Derulo (@jasonderulo) March 9, 2018