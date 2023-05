Jared Leto: Το νέο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars θα προκαλέσει «έκπληξη»

«Μοιάζει σαν ένα νέο ξεκίνημα για εμάς – μοιάζει σαν ένα ολοκαίνουργιο συγκρότημα».

Ο Jared Leto προειδοποίησε τους θαυμαστές των Thirty Seconds To Mars ότι το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος θα τους «εκπλήξει».

Οι Thirty Seconds To Mars, οι οποίοι αποτελούνται σήμερα από τον Jared Leto και τον αδελφό του Shannon Leto, ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο το πρώτο τους άλμπουμ μετά από πέντε χρόνια – με τίτλο «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day».

Ο Jared Leto αποκάλυψε μιλώντας σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της Αυστραλίας ότι πήγαν σε μια εντελώς νέα κατεύθυνση για την επόμενη δισκογραφική δουλειά τους μετά το «America» του 2018.

«Μερικές φορές πιάνεις μία κιθάρα, κάθεσαι μπροστά από το πιάνο ή τον υπολογιστή ή μιλάς στον αδερφό σου και σου βγαίνει μία ιδέα που μπορεί να σε εκπλήξει κιόλας», είπε σύμφωνα με τη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας The Sun.

«Νομίζω ότι πολλά από αυτό το άλμπουμ θα εκπλήξουν τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ακούσει ξανά τους Thirty Seconds To Mars», τόνισε

«Μοιάζει σαν ένα νέο ξεκίνημα για εμάς – μοιάζει σαν ένα ολοκαίνουργιο συγκρότημα», πρόσθεσε.

Ο 51χρονος Jared Leto παραδέχτηκε επίσης ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ηθοποιός και τραγουδιστής για πολύ ακόμα και σημείωσε ότι χρειάζεται να κάνει ένα διάλειμμα.

«Αν δεν το κάνω αυτό κάποια στιγμή, το σώμα μου θα μου πει: “Αντε πνίξου”», είπε χαρακτηριστικά.

«Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα με την πλάτη και άλλα πράγματα και όταν πιέζομαι πάρα πολύ και δεν δίνω στον εαυτό μου καμία ισορροπία, τελικά το σώμα σου θα πει, “σταμάτα”», συνέχισε.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους, οι Thirty Seconds To Mars κυκλοφόρησαν το lead single «Stuck».

Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα music video που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Jared Leto και αποτίει φόρο τιμής στους αγαπημένους του φωτογράφους.

«Χάρη στην απίστευτα δημιουργική μητέρα μου, ο αδελφός μου και εγώ αποκτήσαμε την αγάπη για την τέχνη και τη φωτογραφία από πολύ μικρή ηλικία», δήλωσε ο frontman των Thirty Seconds To Mars τη στιγμή της κυκλοφορίας του video.

«Το βίντεο για το “Stuck”, το πρώτο μας νέο τραγούδι μετά από πέντε χρόνια, είναι ένα ερωτικό γράμμα σε μερικούς από τους αγαπημένους μου φωτογράφους», συνέχισε.

«Καλλιτέχνες που με επηρέασαν πολύ βαθιά, όπως ο Richard Avedon, ο Irving Penn, ο Robert Mapplethorpe, η Diane Arbus, ο Herb Ritts και άλλοι», εξήγησε ο Jared Leto.