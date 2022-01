Janet Jackson: Το trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της

Το ντοκιμαντέρ για την Janet Jackson αποτελείται από δύο μέρη.

Στις 28 Ιανουαρίου θα κάνει πρεμιέρα το πρώτο από τα δύο μέρη του ντοκιμαντέρ «Janet» για την καριέρα και τη ζωή της Janet Jackson.

Το Lifetime και το A&E ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου μέρους του ντοκιμαντέρ δημοσιεύοντας στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο trailer διάρκειας τριών λεπτών.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους Missy Elliott, Mariah Carey, Q-Tip, Janelle Monae, Teyana Taylor, Tyler Perry και άλλους.

«Αυτή είναι η ιστορία μου, ειπωμένη από εμένα. Όχι μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου», δήλωσε η Jackson, σχετικά με το ντοκιμαντέρ της. «Αυτή είναι η αλήθεια. Δεχτείτε το ή αφήστε το. Αγαπήστε το ή μισήστε το. Αυτή είμαι εγώ».

Το trailer αποκαλύπτει ότι το ντοκιμαντέρ, στο οποίο η Janet και ο Randy Jackson έχουν αναλάβει χρέη εκτελεστικών παραγωγών, βρισκόταν σε φάση παραγωγής για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Το μεγαλύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ γυρίστηκε την περίοδο του θανάτου του πατέρα της Janet και πατριάρχη της οικογένειας Jackson, Joe, το 2018, ενώ σε ένα σημαντικό κομμάτι του trailer η Janet Jackson μιλά για την εργασιακή και προσωπική της σχέση με τον πατέρα της.

«Υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινα πού πραγματικά ταίριαζα. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός. Ήταν υπεύθυνος για τη ζωή μου, την καριέρα μου. Ο πατέρας μου έλεγε: “Θα τραγουδήσεις”», θυμάται.

Επίσης, το trailer του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αδημοσίευτο υλικό από την επαγγελματική και προσωπική ζωή της Janet Jackson, καθώς και σκηνές στις οποίες μιλά για το διαβόητο ενδυματολογικό ατύχημα στο Super Bowl του 2004, καθώς και για τη σχέση της με τον αείμνηστο αδελφό της Michael Jackson.

Τον περασμένο Νοέμβριο, προβλήθηκε στο FX και στο Hulu το ντοκιμαντέρ «Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson» των New York Times, το οποίο ήταν επικεντρωμένο στη διαμάχη μεταξύ της Janet Jackson και του Justin Timberlake μετά την εμφάνισή τους στο ημίχρονο του Super Bowl το 2004.