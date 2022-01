Η Janet Jackson επέλεξε τη μουσική αντί της νομικής

«Ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσω δίκαιο των επιχειρήσεων και να συντηρώ τον εαυτό μου από την υποκριτική».

Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τη μουσική βιομηχανία χωρίς την Janet Jackson και τις κλασικές επιτυχίες της όπως τα «Rhythm Nation», «That’s The Way Love Goes», «All For You» και «What Have You Done For Me Lately».

Σε μια νέα συνέντευξή της στο «Allure», το οποίο τη φιλοξενεί στο εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου, η Janet Jackson αποκαλύπτει ότι δεν είχε στόχο να γίνει τραγουδίστρια, παρότι μεγάλωνε σε μία θρυλική μουσική οικογένεια. Αντιθέτως, ήθελε να γίνει δικηγόρος στον τομέα της ψυχαγωγίας.

«Πάντα γράφαμε μουσική μεγαλώνοντας. Είχαμε ένα στούντιο στο σπίτι των γονιών μου, στην πραγματικότητα είναι ακόμα εκεί. Έτσι, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, αν δεν μπορούσες να κοιμηθείς ή είχες μια ιδέα πριν το σχολείο, μετά το σχολείο, μπορούσες να πας στο στούντιο και να ηχογραφήσει την ιδέα σου, μουσικά», περιέγραψε για τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε με τη μουσική.

«Έτσι το έκανα αυτό και ηχογράφησα αυτή την ιδέα που είχα και έπαιξα όλα τα μέρη της και, ως πανέξυπνη, άφησα την κασέτα στο μηχάνημα και όταν γύρισα σπίτι από το σχολείο ντράπηκα τόσο πολύ. Άκουγαν το τραγούδι. Ο πατέρας μου, μερικά από τα αδέρφια μου. Ντρεπόμουν τόσο πολύ», συνέχισε.

«Και τότε ο πατέρας μου είπε: “Νομίζω ότι πρέπει να γίνεις τραγουδίστρια”. Είπα: “Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι! Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να πάω σχολείο. Θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσω δίκαιο των επιχειρήσεων και να συντηρώ τον εαυτό μου από την υποκριτική”. Έτσι ξεκίνησαν όλα», ανέφερε.

Μετά από πέντε βραβεία Grammy, πωλήσεις 160 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως και δέκα singles που ανέβηκαν στο No. 1 των charts, είναι σίγουρο ότι τελικά άξιζε να ακολουθήσει τις συμβουλές του εκλιπόντος πατέρα της Joe Jackson.

Ωστόσο, η Janet Jackson χρησιμοποιούσε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί συνειδητά την πλατφόρμα της για να στρέψει την προσοχή σε καίρια ζητήματα, όπως η φυλετική αδικία και η κατάθλιψη.

«Αισθάνομαι ότι έχω βάλει ένα μικρό θεμέλιο έτσι ώστε αν το επιλέξω ποτέ, να είμαι σε θέση να συνεχίσω σε αυτό το μονοπάτι», δήλωσε.

«Μουσικά, νιώθω ότι έχω βάλει κάποια θεμέλια με αυτό που έχω κάνει με τραγούδια όπως το “Rhythm Nation”, το “New Agenda” ή το “Skin Game” με τον Jimmy (Jam) και τον Terry (Lewis). Ελπίζω ότι θα μπορούσα να το συνεχίσω αν το επέλεγα. Αλλά μόνο ο χρόνος θα το δείξει», είπε.