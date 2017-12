Τους Jamiroquai, London Grammar και Rag’n’Bone Man θα υποδεχθεί το επόμενο καλοκαίρι το φεστιβάλ του «Release Athens».

Το «Release Athens 2018» έρχεται!

Το φεστιβάλ που έδωσε νέα πνοή στα μουσικά μας καλοκαίρια επιστρέφει με σκοπό να χαρίσει μερικές ακόμα αξέχαστες βραδιές στο κοινό της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Ξεκινάμε τις ανακοινώσεις με τα τρία πρώτα ονόματα της φετινής διοργάνωσης, τα οποία συνδυάζουν το σπουδαίο παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Jamiroquai, London Grammar και Rag’n’Bone Man!

Οι Jamiroquai, μία από τις διασημότερες μπάντες των δύο προηγούμενων δεκαετιών, θα βρεθούν – επιτέλους – κοντά μας, με τον Jay Kay σε φουλ φόρμα πλέον, μετά την περσινή περιπέτεια που οδήγησε στην αναγκαστική ματαίωση της εμφάνισής τους στο Release Athens 2017.

Ακριβώς έναν χρόνο μετά, την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, η αναμονή θα λάβει αίσιο τέλος και το μεγαλύτερο party του καλοκαιριού στο «Release Athens 2018», όπως είχαμε υποσχεθεί, μας περιμένει όλους! Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Οι Jamiroquai δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρωτοπόροι του future funk και μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες του πλανήτη τα τελευταία 25 χρόνια, έρχονται – ουσιαστικά, για πρώτη φορά σε ένα event ανοιχτό σε όλους – με σκοπό να μετατρέψουν τη βραδιά της 17ης Ιουνίου σε ένα ξέφρενο party που όμοιό του δεν θα έχει ξανασυμβεί στην Αθήνα!

Ο μοναδικά ταλαντούχος Jay Kay – ιδρυτής, frontman, τραγουδιστής, συνθέτης, ψυχή ολόκληρου του project των Jamiroquai – και η πολυμελής παρέα του (μία μπάντα… διαστημικών ικανοτήτων και ζωντανών επιδόσεων) επέστρεψαν το 2017 με το πολύ επιτυχημένο » Automaton», το οποίο – με κομμάτια σαν τα «Cloud 9», «Superfresh», «Summer Girl», «Automaton» – πήρε ήδη τη θέση του δίπλα σε όλες τις τεράστιες επιτυχίες που κατέστησαν τον Jay και τους Jamiroquai ως τους απόλυτους ηγέτες του funk / acid jazz κινήματος:

«Virtual Insanity», «Deeper Underground», «Cosmic Girl», «Canned Hit», «Too Young To Die», «You Give Me Something», «Little L», «Alright», «Space Cowboy», «Love Foolosophy», «Feels Like It Should», «Runaway», «Supersonic», «Blow Your Mind», «Corner Of Earth» και πολλά ακόμα!

Από το 1992, όταν και σχηματίστηκαν στο Λονδίνο, κοινό και κριτικοί στην κυριολεξία ξεμυαλίστηκαν μαζί τους.

Οι Jamiroquai αναζωογόνησαν τη σύγχρονη pop ανοίγοντας τον δρόμο σε πολλούς συναρπαστικούς καλλιτέχνες, με την επιρροή τους να φτάνει μέχρι και σήμερα, αφού φανατικοί οπαδοί τους δηλώνουν ονόματα όπως οι Chance the Rappe, Pharrell Williams, Daft Punk, Jungle, Mark Ronson, Tyler the Creator, Redman & The Intenet, Gnarls Barkley, Scissor Sisters, Gramatik, Quantic, Roisin Murphy, Robbie Williams και πολλοί άλλοι!

Κλήθηκαν να παίξουν δίπλα στον Stevie Wonder και τη Diana Ross, έβαλαν 3 δίσκους στο νο 1 της Βρετανίας και 8 στο Top3, έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν κερδίσει βραβεία Grammy, κρατούν το ρεκόρ για τον κορυφαίο funk δίσκο σε πωλήσεις, με το περίφημο «Travelling Without Moving», και με το «Automaton» βρέθηκαν στην κορυφή των spotify charts σε 34 διαφορετικές χώρες!

Ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά απωθημένα θα πάψει, επιτέλους, να υφίσταται. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο party του φετινού καλοκαιριού ξεκινά – και αυτή τη φορά θα έχει αίσιο τέλος. Γι’ αυτό, αναζητήστε το πιο εκκεντρικό καπέλο και την καλύτερη χορευτική σας διάθεση και προετοιμαστείτε για την 17η Ιουνίου!

Οι London Grammar, η indie / dream pop μπάντα για την οποία μιλούν οι πάντες τα τελευταία 3-4 χρόνια, θα είναι οι headliners της πρώτης ημέρας του «Release Athens 2018», την Πέμπτη 31 Μαϊου. Με τη μοναδική φωνή της υπέροχης Hannah Reid σε πρώτο πλάνο, μας υπόσχονται την πιο αισθαντική εμπειρία της χρονιάς, στην πολυαναμενόμενη παρθενική τους εμφάνιση στη χώρα μας.

Η Hannah Reid γνώρισε τον Dan Rothman στο Πανεπιστήμιο του Nottingham – και οι δύο είναι Λονδρέζοι – το 2009 και ξεκίνησαν να γράφουν μαζί μουσική. Στην παρέα μπήκε άμεσα και ο πολυοργανίστας Dot Major και έκτοτε οι τρεις τους είναι αχώριστοι συνεργάτες.

Στα τέλη του 2012, ανεβάζουν στο youtube το «Hey Now» και η ατμοσφαιρική ηλεκτρονικήpop τους αμέσως αιχμαλωτίζει κάθε ευαίσθητη καρδιά, δημιουργώντας μία ισχυρή βάση οπαδών, ακόμα κι έξω από τη Βρετανία.

Τον Φεβρουάριο του 2013 κυκλοφορεί το ντεμπούτο EP, «Metal & Dust«, το οποίο θα πάει στο νο1 των digital charts της Αυστραλίας και οδηγώντας στο συμβόλαιο με την Ministry ofSound αλλά και στον θρίαμβο του επόμενου single, του μοναδικού και πολυαγαπημένου στη χώρα μας «Wasting My Young Years«.

Το ντεμπούτο album τους, «If You Wait» (Σεπτέμβριος 2013), γνωρίζει άμεσα επιτυχία. Φτάνει στο Nο2 των charts της Βρετανίας την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και οι κριτικές είναι διθυραμβικές με επίθετα όπως «αιθέριο», «πανέμορφο» να κυριαρχούν. Όλοι εστιάζουν στη φωνή της Hannah συγκρίνοντάς τη με εκείνες των Florence Welch, AnnieLennox και Julee Cruise.

Σύντομα, ο δίσκος φτάνει τα 2 εκατομμύρια πωλήσεις! Sold- out συναυλίες, βραβεία, εμφανίσεις σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ συγκροτούν ένα, «τρελό» γι’ αυτούς, 2014. Σπάνια ξεκίνημα για μία νέα μπάντα που η μουσική της βασίζεται στην μελωδία και όχι στους ξέφρενους χορευτικούς ρυθμούς.

Η ευθύνη μετά από ένα τέτοιο θριαμβευτικό ντεμπούτο ήταν μεγάλη. Έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2017 μέχρι να παρουσιάσουν την πολυαναμενόμενη δεύτερη δουλειά τους, «Truth Is A Beautiful Thing», ένα album στο οποίο έδωσαν τη ψυχή τους τα τέσσερα τελευταία χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι, βλέποντάς το να ανεβαίνει στο No1 της Βρετανίας.

Σε παραγωγή του υπερ-επιτυχημένου και θρυλικού πλέον Paul Epworth (Adele, Florence &The Machine, Coldplay) αλλά και του Greg Kurstin (Sia, Beck, συνθέτη του «Hello» της Adele), αποτελεί στο σύνολό του μια μελαγχολική ωδή στις σχέσεις, τον πόνο, την εμπιστοσύνη και την αλήθεια.

Η φωνή της Hannah είναι ξανά πρωταγωνίστρια, ικανή να διώχνει μακριά κάθε «μαύρη» σκέψη και να προκαλέσει (ξανά) ανατριχίλες. Εlectronic pop που σε ταξιδεύει σε κινηματογραφικά τοπία, τραγούδια άμεσα και υποβλητικά με τις συναισθηματικά φορτισμένες ερμηνείες να κερδίζουν κάθε στοίχημα.

Τα εξαιρετικά singles «Rooting for You«, «Big Picture» και «Oh Woman Oh Man» ανέβασαν ακόμα πιο ψηλά τη δημοτικότητα της μπάντας και εδραίωσαν την πίστη και αγάπη των εκατομμυρίων οπαδών τους, μεταξύ των οποίων και εκείνων στην Ελλάδα!

Όμως, δεν θα είναι μόνοι. Ο Rag’n’Bone Man, ο «αγαθός γίγαντας» της soul / blues / pop, ο άνθρωπος που με το «Human» έχει σαρώσει τα πάντα την τελευταία χρονιά, θα είναι ο joint -headliner της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ «Release Athens 2018».

Ο Rory Charles Graham, γνωστός πλέον ως Rag’n’Bone Man, είναι ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός μίας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας που διανύουμε, του περίφημου «Human».

Το album με το ίδιο όνομα πήγε κατευθείαν στο νο1 της Βρετανίας με πωλήσεις-ρεκόρ για άνδρα καλλιτέχνη στη δεκαετία που διανύουμε! Τα επόμενα τρία τραγούδια που ξεχώρισαν μέσα από αυτό – «Skin», «As You Are», «Grace» – εδραίωσαν τη θέση του, ως το πιο πετυχημένο ντεμπούτο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ τα φετινά Brit Awards (British Breakthrough Act και Choice Award / βραβείο κοινού ), BBC Music Awards (Album της Χρονιάς ) και Echo Awards (Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς) απλά επιβεβαίωσαν πως ο Rag ‘n’ Bone Man ήρθε για να μείνει.

Η σημερινή κουλτούρα θέλει τα νέα αστέρια της, νεαρά σε ηλικία, παρόμοια μεταξύ τους και «κατασκευασμένα», είτε στα άδυτα των εταιρειών είτε μέσα από αμφιβόλου ποιότητας και αισθητικής talent shows . Ο Rag’n’Bone Man είναι το απόλυτο αντίδοτο σε όλα αυτά. Πάλεψε μόνος, με όπλο μόνο το ταλέντο του, και κατάφερε να πετύχει όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, επιβάλλοντας τη βροντερή παρουσία του στη βιομηχανία του θεάματος.

Με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσει με το κοινό μέσω της μουσικής και της φωνής του σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, ο 33χρονος «αγαθός γίγαντας» τραγουδά για την αγάπη και τον πόνο, με ρομαντισμό και με μια φωνή ωμή και άμεση.

Όταν ερμηνεύει, γίνεται «ένα» με κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως γλώσσας, χώρας, ηλικίας. Είναι ένα χάρισμα που μπορεί να χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά για να το αποκτήσει, αλλά οι ρίζες βρίσκονταν μέσα του από πολύ μικρή ηλικία.

Ο Rory Graham γεννήθηκε στις 29/1/1985. Μεγαλώνοντας στην μικρή πόλη Uckfield, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Brighton, στο σπίτι άκουγε μόνο μουσική! Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα, η μητέρα του τραγουδούσε, ο παππούς του τον μύησε στα blues και ο ίδιος άκουγε rock και reggae μουσική σε καθημερινή βάση.

Στα 15 του ήταν ήδη ο MC στο drum’n’bass σχήμα με το όνομα Rag’N’Bonez. Αποφάσισε να μετακομίσει στο Brighton, τέσταρε τις δυνατότητές του σε βραδιές hip hop και δημιούργησε τους The Rum Committee στο Λονδίνο. Μέρος πλέον μίας old -skool hip hop σκηνής, και ο Rory αρχίζει να μαθαίνει πολλά.

Λίγα χρόνια μετά, στα 19 του, ο πατέρας του τον έπεισε να ανέβει στη σκηνή, στο κέντρο Νέοτητας της πόλης. Ήταν η αρχή της συνειδητοποίησης πως μπορεί να τραγουδήσει. Εκεί ξαναγυρίζει για συναυλίες, ακόμα και σήμερα, ενθυμούμενος πως «το μόνο που ήθελα από τη δουλειά μου ήταν να πληρώνω το νοίκι.»

Η συνέχεια ήρθε με μια σειρά από EPs, όπως τα «Blues Town» και «Wolves», που του «φτιάχνουν» όνομα και φανερώνουν σιγά-σιγά τις δυνατότητες του. Υπογράφει στην Columbia Records και με το «Bitter End» (από το «Disfigured» EP του 2015) κερδίζει για πρώτη φορά μία θέση στο ραδιοφωνικό ενώ αρχίζουν να έρχονται οι προτάσεις από μεγάλη ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως το Glastonbury.

Το καλοκαίρι του 2016, έφτασε η ώρα του «Human». Με μια ερμηνεία που ακούγεται πανίσχυρη και ευγενική ταυτόχρονα, με στίχους προσωπικούς που συνάμα αγγίζουν ένα παγκόσμιο συναίσθημα και έναν vintage gospel -blues ήχο που κατορθώνει να ακούγεται απόλυτα φρέσκος, ο Rag’n’Bone Man δημιούργησε, απλά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας!

To 2017 περιόδευσε παντού, μάζεψε δεκάδες βραβεία, συμμετείχε στον φετινό δίσκο των Gorillaz (στο τραγούδι «The Apprentice»), ενώ μαζί με τον rapper Logic, ερμηνεύουν το «Broken People» από τη νέα sci- fi ταινία του Will Smith, «Bright».

Όπως πάντα, το «Release Athens 2018» θα λάβει χώρα στην Πλατεία Νερού, έναν πανέμορφο χώρο δίπλα στη θάλασσα, με πολύ εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από κάθε μέρος – και με κάθε μεταφορικό μέσο – της Αθήνας.

Η προπώληση για το «Release Athens 2018» ξεκινά την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Διάθεση εισιτηρίων Online: www.releaseathens.gr και www.viva.gr / τηλεφωνικά στο 11876, Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος ( Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00) Απλά Εισιτήρια

– Η προπώληση για το «Release Athens 2018» ξεκινάει στα 35 ευρώ (μονό εισιτήριο) και 65 ευρώ (διπλό) και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων.

– Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 40 (μονό) και 75 ευρώ (διπλό).

– Στην τρίτη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 45 (μονό) και 85 ευρώ (διπλό).

– Στην τέταρτη και τελευταία φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 50 (μονό) και 95 ευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 55 ευρώ (μονό). Vip Tickets

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων. Για την 31η Μαΐου (London Grammar, Rag’n’Bone Man, more tba) η προπώληση ξεκινάει στα 80 ευρώ. Στην επόμενη φάση, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ. Στην τρίτη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 120 ευρώ. Στην τέταρτη και τελευταία φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 130 ευρώ Για την 17η Ιουνίου (Jamiroquai, more tba) η προπώληση ξεκινάει στα 100 ευρώ. Στην επόμενη φάση, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 120 ευρώ. Στην τρίτη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 140 ευρώ. Στην τέταρτη και τελευταία φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 150 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &s tools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ