Οι Jamiroquai επανακυκλοφορούν όλα τα άλμπουμ τους σε βινύλιο

Οι Jamiroquai γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους με μία σειρά μοναδικών επανακυκλοφοριών σε βινύλιο.

Οι Jamiroquai θεωρούνται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο μοναδικά και πρωτοποριακά συγκροτήματα της Βρετανίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Έχουν καινοτομήσει, έχουν μεταφέρει την τζαζ και τη funk μουσική στο mainstream κοινό και έχουν έναν ήχο που είναι τόσο μοναδικός όσο και άμεσα αναγνωρίσιμος.

Τα τραγούδια και τα άλμπουμ τους που εστίαζαν στο περιβάλλον και τα οικολογικά προβλήματα αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς, αλλά το 1992 με το πρώτο τους single «When You Gonna Learn» και το άλμπουμ του «Emergency On Planet Earth» του 1993 (το οποίο περιείχε στις σημειώσεις του το μανιφέστο του Jay Kay για το περιβάλλον), αυτά τα θέματα δεν αποτελούσαν καν αντικείμενο συζήτησης.

Τώρα αυτές οι ηχογραφήσεις είναι εξίσου σημαντικές και επίκαιρες, ίσως και περισσότερο, από την αρχική κυκλοφορία τους.

Μετά την επανακυκλοφορία για την 25η επέτειο του «Travelling Without Moving» τον Ιανουάριο – του funk άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών – οι Jamiroquai συνεχίζουν να γιορτάζουν με μία σειρά επανακυκλοφοριών την αδιαμφισβήτητη σημασία της μουσικής κληρονομιάς τους, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε όλο τον κόσμο.

Το πρώτο άλμπουμ τους «Emergency On Planet Earth» θα επανακυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου 2022 σε μία επετειακή έκδοση για τα 30 έτη του σε διπλό βινύλιο διαφανούς χρώματος με τις σημειώσεις του Jay Kay από το 2013-2017.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε αρχικά το 1993, έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αναρριχήθηκε στην κορυφή των charts. Σήμερα, το «Emergency On Planet Earth» είναι πολυπλατινένιο με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, «A Funk Odyssey», θα επανακυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου 2022 σε διπλό μαύρο βινύλιο.

Το «A Funk Odyssey» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2001 και με πωλήσεις άνω των 3 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της καριέρας των Jamiroquai, οι οποίοι εκτινάχθηκαν στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Top 5 πολλών χωρών παγκοσμίως.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του «A Funk Odyssey», οι Jamiroquai κυκλοφόρησαν το επόμενο άλμπουμ τους, το «Dynamite», τον Ιούνιο του 2005.

Το «Dynamite» σημείωσε πωλήσεις άνω του 1,5 εκατομμυρίου αντιτύπων παγκοσμίως, με τη βοήθεια των singles «Feels Just Like It Should», «Seven Days In Sunny June» και «(Don’t) Give Hate a Chance».

Η επανέκδοση του «Dynamite» θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου σε διπλό βινύλιο.

Η συλλογή «High Times: Singles 1992 -2006» με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά τον Νοέμβριο του 2006 και έκανε πωλήσεις άνω των 2,5 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, θα είναι η τελευταία κυκλοφορία αυτής της επετειακής σειράς επανεκδόσεων.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Δεκεμβρίου 2022 σε διάφορες φυσικές μορφές – και πρώτη φορά σε βινύλιο, περιλαμβάνοντας το «You Give Me Something», ένα τραγούδι που δεν υπήρχε στο αρχικό CD. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε διπλό μαύρο βινύλιο, ενώ θα κυκλοφορήσει και σε αριθμημένο deluxe διπλό LP βινύλιο σε πράσινο χρώμα με εφέ μαρμάρου, spotgloss θήκη, slipmat και νέες σημειώσεις από τον Jay Kay.