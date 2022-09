Ο Jamie xx μοιράζεται το νέο τραγούδι «Kill Dem»

Το δεύτερο single του Jamie xx για τη φετινή χρονιά.

Ο Jamie xx των The xx κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Kill Dem».

Το «Kill Dem» δημιουργήθηκε με αφορμή το ετήσιο Καρναβάλι του Notting Hill του Λονδίνου και είναι εμπνευσμένο από την ενέργεια των πάρτι και της μουσικής που γεύεται ο Jamie xx από την πρώτη φορά που πήγε εκεί ως έφηβος μέχρι σήμερα.

Φέτος τον Αύγουστο, ο Jamie xx είχε την τιμή να είναι DJ στο Καρναβάλι του Notting Hill για πρώτη φορά και συμμετείχε στην εμβληματική σκηνή Digital Soundboy του Shy FX για να παίξει το «Kill Dem» στο μέρος όπου το εμπνεύστηκε.

Ο Jamie xx έκανε συμμετείχε σε μία ευρεία σειρά φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

Τον Απρίλιο έκανε το ντεμπούτο του στο «Coachella» με μία εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης, με το Pitchfork να σχολιάζει: «Καθώς το σετ του Jamie xx μεταλλάσσεται, γρήγορα αλλά σκόπιμα – ήταν η πιο εξαιρετικά σχεδιασμένη εμφάνιση του Σαββατοκύριακου – το ίδιο συνέβη και με τα γραφικά του».

Αυτό το φθινόπωρο ο Jamie xx πρόκειται να πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες σόλο συναυλίες του.

Στο πρόγραμμά του έχει μία συναυλία στις 23 Σεπτεμβρίου στο Forest Hills Stadium της Νέας Υόρκης, όπου θα έχει δίπλα του, όπως τους επέλεξε ο ίδιος, τους Four Tet, Floating Points, Avalon Emerson και Omar S. Στις 30 Σεπτεμβρίου, θα εμφανιστεί ως headline στο ιστορικό Hollywood Bowl του Λος Άντζελες μαζί με τους Caribou και Arushi Jain.

Τον Απρίλιο, ο Jamie xx κυκλοφόρησε το πρώτο του νέο τραγούδι μετά από δύο χρόνια με το «Let’s Do It Again».

Το «Kill Dem» και το «Let’s Do It Again» είναι πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους από τον Jamie xx, καθώς συνεχίζει να ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ μετά τον πρώτο προσωπικό δίσκο του, το «In Colour» του 2015, το οποίο προτάθηκε για Grammy, Mercury Music Prize και BRIT Award.

Εν τω μεταξύ, ο Jamie xx έχει γνωρίσει ευρεία αναγνώριση για την παραγωγή του πρώτου σόλο άλμπουμ του Oliver Sim των The xx, «Hideous Bastard», που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου.