Η Jamie Lynn Spears ένιωθε παρείσακτη μεγαλώνοντας στη σκιά της Britney Spears

«Εγώ έπρεπε να μείνω στην άκρη».

Η Jamie Lynn Spears περιέγραψε πώς ήταν να μεγαλώνει στη σκιά της διάσημης μεγαλύτερης αδελφής της, Britney Spears.

Η 30χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο podcast «Call her Daddy» της Alex Cooper στο Spotify με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της «Things I Should Have Said», όπου παραδέχθηκε ότι ένιωθε παρείσακτη δίπλα στην Britney.

«Πάντα ένιωθα σαν να ήμουν δεύτερη σκέψη, κυριολεκτικά ήμουν, απλά έμαθα να μην μπλέκομαι στα πόδια της», είπε για τα αντικρουόμενα συναισθήματα που ένιωθε όταν ξεκινούσε το σχολείο και παρακολουθούσε την αδελφή της Britney Spears να αναδεικνύεται σε παγκόσμια σούπερ σταρ.

«Ήμουν τόσο υπερήφανη γι’ εκείνη, ήξερα πόσο σκληρά δούλευε και τη θαύμαζα και ήταν τόσο ωραίο που έζησα τα πιο ωραία πράγματα βλέποντάς την να ζει τα όνειρά της. Οπότε εγώ έπρεπε να μείνω στην άκρη και να αφήσω αυτές τις εμπειρίες να πραγματοποιηθούν, γιατί αυτός ήταν ο στόχος που όλοι ήθελαν και τον πέτυχαν, οπότε πρέπει απλά να μην χαλάσω τίποτα για κανέναν», συνέχισε.

Η Jamie Lynn Spears μίλησε επίσης στην Alex Cooper για όσα έχουν συμβεί πίσω από τις κλειστές πόρτες στο σπίτι της οικογένειας Spears.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αποκάλυψη που κάνει στην πρώτη σελίδα του βιβλίου της, ότι ήταν ο καρπός της μίας απρογραμμάτιστης εγκυμοσύνης, καθώς και στην εμβάθυνση στην καταστροφική φύση της πάλης του πατέρα της με τον αλκοολισμό και στα έντονα σμήνη παπαράτσι που κατέφθαναν στο σπίτι της οικογένειάς τους στο Kentwood της Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια της ανόδου της Britney Spears.

Η Jamie Lynn στάθηκε επίσης στην απόφασή της να μείνει έγκυος σε ηλικία 16 ετών, την οποία η οικογένειά της δεν ενέκρινε, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Britney Spears είχε κλειδωθεί μαζί της σε ένα δωμάτιο κρατώντας ένα μαχαίρι.

«Ήταν μια λαμπρή νεαρή γυναίκα που περνούσε δύσκολες στιγμές και αν δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της, τότε κάποιος θα έπρεπε να το κάνει», δήλωσε για το περιστατικό που περιγράφει στο βιβλίο από την περίοδο που η Britney πάλευε με την ψυχική υγεία της.

Η Jamie Lynn, η οποία ήταν τότε 12 ετών, δεν ήξερε πώς να βοηθήσει: «Δεν ήμουν ενήλικη τότε, δεν μπορούσα. Κάποιος έπρεπε να πει να σταματήσουν τα δημοσιεύματα. Δώστε σε αυτό το κορίτσι ένα αναθεματισμένο λεπτό», είπε.

Η κυκλοφορία του βιβλίου «Things I Should Have Said» έχει προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών, καθώς η Britney Spears έστειλε εξώδικο στην Jamie Lynn μέσω του δικηγόρου της, ζητώντας να σταματήσει να αναφέρεται στο πρόσωπό της με «υποτιμητικό τρόπο».