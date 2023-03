James: Κυκλοφορούν νέο άλμπουμ για τα 40 χρόνια τους ως συγκρότημα

Οι James διασκευάζουν αγαπημένα και σπάνια τραγούδια τους με τη συνοδεία ορχήστρας και χορωδίας.

Οι James θα κυκλοφορήσουν ένα νέο διπλό άλμπουμ για να γιορτάσουν την 40ή επέτειό τους ως συγκρότημα.

Το «Be Opened By The Wonderful» θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αγαπημένα και σπάνια τραγούδια των James σε επανεκτέλεση με τη συνοδεία 22μελούς ορχήστρας και 8μελούς χορωδίας.

Το διπλό άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου από τη Virgin Music και θα είναι διαθέσιμο τόσο ψηφιακά όσο και σε CD και βινύλιο και θα περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, το «Love Make A Fool», το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.

Η ψηφιακή και η έκδοση CD θα περιέχει 20 τραγούδια, ενώ η έκδοση βινυλίου θα διαθέτει 19 τραγούδια.

Το «Be Opened By The Wonderful» ηχογραφήθηκε στα Blueprint Studios στο Μάντσεστερ σε ενορχήστρωση και μουσική διεύθυνση του Joe Duddell με την ορχήστρα ORCA22 υπό τη διεύθυνση της Andra Vornicu και τη χορωδία Manchester Inspirational Voices, υπό τη διεύθυνση του Wayne Ellington.

Για να γιορτάσουν τα 40 χρόνια τους ως συγκρότημα, οι James θα πραγματοποιήσουν επίσης ένα headline set στο Latitude Festival, στο οποίο θα εμφανιστούν ως Special Guests σε μια θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνους προς τιμήν της επετείου τους. Σε αυτή την εμφάνιση θα τους συνοδεύσει ορχήστρα και χορωδία.

Ο Tim Booth των James δηλώνει: «Η ζωή αρχίζει στα 40. Για την ευφορία της μέσης ηλικίας ηχογραφήσαμε ένα διπλό ορχηστρικό άλμπουμ με μερικά από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια μας. Αν έχετε ήδη ένα χρυσό εισιτήριο, θα το ακούσετε στην περιοδεία και στο Latitude Festival. Φέρτε τα φτερά σας και ελάτε έτοιμοι να πετάξετε».

Ο Joe Duddell σχολιάζει: «Έχοντας παρακολουθήσει τα πρώτα έξι χρόνια του Latitude Festival, είμαι ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω στο έκτακτο Main Stage Show του James φέτος σε μια αποκλειστικότητα των βρετανικών φεστιβάλ».

«Οι James ήταν πάντα ένα σπουδαίο συγκρότημα στα Φεστιβάλ, συνδυάζοντας την εκτεταμένη και πολυαγαπημένη δισκογραφία τους με νεότερα τραγούδια, τα οποία φαίνονται αμέσως σαν να υπάρχουν και αυτά από πάντα», προσθέτει.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι James θα κάνουν headline συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο στο πλαίσιο της περιοδείας τους «James Lasted», με ενδιάμεσους σταθμούς τη Φιλαρμονική Αίθουσα του Λίβερπουλ και τη Συμφωνική Αίθουσα του Μπέρμιγχαμ.

Η περιοδεία τους θα ολοκληρωθεί στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 17 Μαΐου. Τα εισιτήρια για την περιοδεία «James Lasted» εξαντλήθηκαν στο χρονικό διάστημα ρεκόρ των 6 ωρών.

Οι James, μία από τις πιο διαχρονικές ιστορίες επιτυχίας της Βρετανίας, έχουν κυκλοφορήσει 16 άλμπουμ στούντιο, τα οποία έχουν πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η πρόσφατη σειρά των Top 5 άλμπουμ τους αποδείχθηκε μία χρυσή εποχή για το συγκρότημα.

Το «All The Colours Of You» που κυκλοφόρησε το 2021 ήταν το πιο αναγνωρισμένο άλμπουμ τους από τους κριτικούς εδώ και χρόνια, ενώ είχαν προηγηθεί το «Living in Extraordinary Times» και το «Girl at the End of the World», το οποίο έχασε οριακά την κορυφή των charts το 2016 από την Adele.

Οι James είναι οι Tim Booth, Jim Glennie, Saul Davies, Adrian Oxaal, David Baynton-Power, Mark Hunter, Andy Diagram, Chloe Alper και Deborah Knox-Hewson.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Το tracklist του «Be Opened By The Wonderful»

Disc 1

1. Sometimes

2. Love Make A Fool

3. We’re Gonna Miss You

4. Tomorrow

5. The Lake

6. She’s A Star

7. Lookaway

8. Sit Down

9. Alaskan Pipeline

Disc 2

1. Someone’s Got It In For Me

2. Hey Ma

3. Hello

4. Beautiful Beaches

5. Why So Close

6. Medieval

7. Hymn From A Village

8. Say Something

9. Top Of The World

10. Moving On

11. Laid