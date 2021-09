James Hetfield: «Το “The Black Album” ήταν το κλειδί για την επιτυχία των Metallica»

«Το “The Black Album” μας έκανε υπολογίσιμη δύναμη στον κόσμο του heavy metal».

Ο James Hetfield πιστεύει ότι το «The Black Album» ήταν το «βασικό κλειδί» για τη δημοτικότητα και την επιτυχία των Metallica.

Ο 58χρονος τραγουδιστής παραδέχεται ότι το «The Black Album», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια – τον Αύγουστο του 1991, βοήθησε το heavy metal συγκρότημα να γίνει μια «υπολογίσιμη δύναμη» στη μουσική βιομηχανία.

«Το “The Black Album” ήταν πραγματικά το κλειδί για τα πάντα. Αρχίσαμε να λαμβάνουμε αναγνώριση και να μας θεωρούν υπολογίσιμη δύναμη στον κόσμο του heavy metal – και ακόμη περισσότερο, στον κόσμο της rock, με συγκροτήματα όπως οι AC/DC και οι U2», είπε ο frontman των Metallica στο περιοδικό «Guitar World».

«Ήμασταν πολύ υπερήφανοι που ήμασταν μέρος αυτής της κληρονομιάς και που μπορέσαμε να πάμε τους Metallica στο επόμενο επίπεδο. Και αυτό που τα έκανε όλα καλύτερα ήταν ότι δεν γίναμε εμείς τάση, αλλά η τάση ήρθε σε εμάς. Ήσουν στο σούπερ μάρκετ και η μητέρα κάποιου σου έλεγε: “Τα παιδιά μου λατρεύουν πολύ τη μουσική σας… και εγώ το ίδιο”», περιέγραψε.

«Έτσι, το “The Black Album” μας έκανε πραγματικά δημοφιλείς», τόνισε.

Ο James Hetfiled πιστεύει ότι ο δίσκος, που περιείχε θρυλικά τραγούδια όπως τα τα «Enter Sandman», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Where Where I May Roam» και «Sad But True», επέτρεψε στους Metallica να «πάνε εκεί που ήθελαν να πάνε».

«Μας έδωσε το ελεύθερο να γίνουμε ό,τι θέλουμε να γίνουμε και να πάμε όπου θέλουμε να πάμε. Έχουμε λοιπόν μεγάλη επίγνωση του τι ήταν το “The Black Album”, τι έκανε και τις πόρτες που μας άνοιξε. Και τώρα του δείχνουμε τον σεβασμό μας», σημείωσε.

Οι Metallica δείχνουν τον σεβασμό τους στο «The Black Album», το οποίο έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 35 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, με την επανακυκλοφορία μίας remastered έκδοσης.

Επίσης το συγκρότημα κυκλοφόρησε μία επική συλλογή με τίτλο «The Metallica Blacklist» στην οποία 53 καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών διασκευάζουν το δικό τους αγαπημένο τραγούδι από το «The Black Album».