Ο James Hetfield των Metallica στη νέα ταινία του Peter Dinklage

Ο τραγουδιστής των Metallica σε ρόλο ηθοποιού.

Ο James Hetfield των Metallica θα συμμετάσχει σε έναν αδιευκρίνιστο προς το παρόν ρόλο στην επερχόμενη σκοτεινή ταινία γουέστερν «The Thicket».

Σύμφωνα με το Deadline, στην ταινία θα πρωταγωνιστήσει και θα είναι παραγωγός ο ηθοποιός του «Game of Thrones», Peter Dinklage.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Juliette Lewis («Yellowjackets»), Esmé Creed-Miles («Hanna»), Levon Hawke («The Crowded Room»), Leslie Grace («In The Heights»), Gbenga Akinnagbe («The Old Man»), Macon Blair («I Care A Lot»), Ned Dennehy («Peaky Blinders»), Andrew Schulz («Infamous»), Arliss Howard («Mank») και ο frontman των Metallica, James Hetfield.

Η ταινία, η οποία δημιουργείται για λογαριασμό της πλατφόρμας Tubi, έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ο Peter Dinklage ασχολείται με το έργο εδώ και μία δεκαετία. Η ταινία βασίζεται σε ένα από τα καλύτερα βιβλία ιστορικής φαντασίας που έγραψε ο Joe R. Lansdale και κυκλοφόρησε το 2013.

Σύμφωνα με το Deadline, η πλοκή του «The Thicket» ακολουθεί έναν αθώο νεαρό, τον Jack (Levon Hawke), ο οποίος ξεκινά μία επική αποστολή για να σώσει την αδελφή του Lula (Esmé Creed-Miles), αφού την έχει απαγάγει ο βίαιος δολοφόνος Cut Throat Bill (Juliette Lewis) και η συμμορία του.

Για να τη σώσει, ο Jack επιστρατεύει τη βοήθεια ενός πανούργου κυνηγού επικηρυγμένων ονόματι Reginald Jones (Peter Dinklage), του αλκοολικού γιού ενός πρώην σκλάβου που σκάβει τάφους (Gbenga Akinnagbe) και μίας έξυπνης ιερόδουλης (Leslie Grace).

Η συμμορία εντοπίζει τον Cut Throat Bill στη θανατηφόρα απαγορευμένη περιοχή που είναι γνωστή ως The Big Thicket – ένα μέρος όπου βασιλεύει το αίμα και το χάος.

Ο James Hetfield έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν στη μεγάλη οθόνη με την ιδιότητα του ηθοποιού. Έχει συμμετάσχει στο ρόλο του αστυνόμου Bob Hayward στην ταινία «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» του 2019 για τον κατά συρροή δολοφόνο Ted Bundy.

Εκείνη η ταινία ακολούθησε τη σχέση μεταξύ του Ted Bundy (Zac Efron) και της μακροχρόνιας συντρόφου του (Lily Collins), η οποία εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τίποτα για τα φρικτά εγκλήματά του.

Ο James Hetfield υποδύθηκε τον βετεράνο της τροχαίας της Γιούτα Bob Hayward, ο οποίος ήταν ο πρώτος αστυνομικός που συνέλαβε τον Tedd Bundy το 1975, αφού σταμάτησε τον διαβόητο δολοφόνο και ανακάλυψε εργαλεία διάρρηξης στο αυτοκίνητό του, αλλά σοφά υποψιάστηκε πολύ χειρότερα.

Ο 59χρονος τραγουδιστής έχει επίσης εμφανιστεί ως ο εαυτός του στη σειρά «Billions» του Showtime, στη μακροχρόνια σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» του FOX και στις ταινίες «Metallica Through the Never» και «Metallica Some Kind of Monster» με επίκεντρο τους Metallica.

Ο James Hetfield ήταν επιπλέον αφηγητής του ντοκιμαντέρ Addicted to Porn του 2017 και της σειράς «The Hunt» του History Channel.