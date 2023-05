Ο James Hetfield των Metallica επισκέφθηκε τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες στο νοσοκομείο

«Μου φτιάξατε τη μέρα», ήταν το σχόλιο που έκανε ο James Hetfield μετά τη συνάντηση.



Ο James Hetfield των Metallica επισκέφθηκε δύο τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ είναι ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της metal σκηνής, οι Metallica είναι εντελώς ανθρώπινοι όσον αφορά τις δραστηριότητές τους εκτός του χώρου της μουσικής.

Από το αδιάκοπο φιλανθρωπικό τους έργο μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands Foundation μέχρι το γεγονός ότι ο James Hetfield τηλεφώνησε προσωπικά σε μία θαυμάστρια του συγκροτήματος που γέννησε σε μία από τις συναυλίες τους, οι Metallica αποδεικνύουν συνεχώς ότι είναι ανάμεσα στους καλύτερους χαρακτήρες του metal.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Vail Daily από το Κολοράντο, ο James Hetfield επισκέφθηκε πρόσφατα το τοπικό νοσοκομείο Vail Health Hospital, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Roman Denysiuk και τον Igor Voinyi, δύο Ουκρανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων με τη Ρωσία.

Τον τραγουδιστή των Metallica σύστησε στους δύο στρατιώτες η Kelli Rohrig, συνιδρύτρια της Limbs for Liberty, μίας τοπικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη Ουκρανών που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Kelli Rohrig συνάντησε τυχαία τον James Hetfield στο πάρκινγκ του νοσοκομείου και του συστήθηκε αφού εκείνος της είπε «Καλημέρα». Στη συνέχεια του ζήτησε να έρθει να γνωρίσει τους δύο Ουκρανούς στρατιώτες, μαζί με τη μεταφράστρια Olga Milinan.

Μετά τη συνάντηση με τους δύο Ουκρανούς στρατιώτες, ο James Hetfield άφησε ένα αυτοκόλλητο σημείωμα στο αυτοκίνητο της Kelli Rohrig που έγραφε: «Μου φτιάξατε τη μέρα».

Αλλά, ο frontman των Metallica έφτιαξε πραγματικά την ημέρα των δύο στρατιωτών όταν εμφανίστηκε στο δωμάτιο του Igor Voinyi.

«Τα τραγούδια των Metallica είναι πολύ δημοφιλή στην Ουκρανία. Μεγαλώνοντας, όλοι τα ακούγαμε και ονειρευόμασταν να τους δούμε», δήλωσε η Milinan στη Vail Daily.

Στην πραγματικότητα, όταν ο Roman Denysiuk και ο Igor Voinyi ρωτήθηκαν αν γνώριζαν ποιοι είναι οι Metallica, απλά γούρλωσαν τα μάτια τους και απάντησαν: «Ναι, φυσικά».

Στη σύντομη επίσκεψή του, ο James Hetfield «ευχήθηκε στους δύο άνδρες καλή τύχη και περαστικά σύντομα», όπως εξήγησε η Olga Milinan.

«Ήταν απροσδόκητο. Δεν το πίστεψα καν την πρώτη στιγμή ότι ήταν αυτός», σχολίασε ο Igor Voinyi και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ σύντομη, αλλά ήταν μία πολύ ζεστή συνάντηση. Θα ήταν ωραίο να τον συναντήσω σε μια φωτιά και να πιούμε ένα ποτό, αντί για το νοσοκομείο».