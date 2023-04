Οι James γιορτάζουν 40 χρόνια μουσικής στο Ηρώδειο

Οι James θα εμφανιστούν στο Ηρώδειο με τη συνοδεία πολυμελούς συμφωνικής ορχήστρας.

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού James έρχονται για να γιορτάσουν την 40ή επέτειό τους ως συγκρότημα σε μία μαγική βραδιά στη σκιά της Ακρόπολης, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας «James Lasted Orchestral Tour – 40th Anniversary».

Στο Ηρώδειο, οι James, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα συμπράξουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία για ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές από την ως τώρα πορεία τους.

Έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερα από 16 άλμπουμ, από το «Stutter» (1986) μέχρι το πιο πρόσφατο «All The Colors Of You» (2021) και έχοντας πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διαχρονικά success stories της indie μουσικής σκηνής της Βρετανίας.

Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι τα εισιτήρια για το βρετανικό σκέλος της περιοδείας «James Lasted» εξαντλήθηκαν σε χρονικό διάστημα 6 ωρών.

Από το ξεκίνημά τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στο Μάντσεστερ, οι James ξεχώρισαν, βασιζόμενοι όχι μόνο στη φωνή του Tim Booth αλλά κυρίως στη διαμόρφωση μίας χαρακτηριστικής μουσικής ταυτότητας.

Γρήγορα απέκτησαν ένα πολυπληθές φανατικό κοινό, κριτική αποδοχή αλλά και διάσημους φίλους, όπως ο Morrissey, o Johnny Marr και ο περίφημος Brian Eno που αργότερα έμελλε να αναλάβει την παραγωγή στις γνωστότερες κυκλοφορίες τους.

Τα «Sit Down», «Laid», «She’s A Star», «Sometimes», «Senorita», «Getting Away with It (All Messed Up)» είναι μόνο μερικές από τις επιτυχίες που κουβαλούν στις αποσκευές τους.

Ελάχιστα συγκροτήματα έχουν αγαπηθεί στη χώρα μας όσο οι James. Από την πρώτη τους συναυλία το 2001 στο θέατρο του Λυκαβηττού μέχρι σήμερα, μας έχουν χαρίσει αξέχαστες εμφανίσεις.

Αυτή την ακατάλυτη σχέση αγάπης με την Ελλάδα, θα επιβεβαιώσουν ξανά στις 10 Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μία μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2023.

«Φέρτε τα φτερά σας και ελάτε έτοιμοι να πετάξετε», όπως σχολιάζει ο Tim Booth.

Πληροφορίες

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 35 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ:

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων

Δίκτυο viva

– Ηλεκτρονικά: viva.gr

– Τηλεφωνικά: 11876

– Δίκτυο μεταπωλητών viva: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni’s

Κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Info Point Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 17:00

Τηλ: 211 800 8181

Online: www.aefestival.gr