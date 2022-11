Οι James ετοιμάζουν διπλό άλμπουμ για τα 40 χρόνια τους

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει νέες διασκευές των μεγαλύτερων επιτυχιών των James.

Οι James ανακοίνωσαν ένα νέο διπλό άλμπουμ και μία περιοδεία για την 40ή επέτειό τους ως συγκρότημα – και τα δύο με τη συνοδεία ορχήστρας και χορωδίας γκόσπελ.

To νέο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος και θα περιλαμβάνει νέες διασκευές των μεγαλύτερων επιτυχιών των James, καθώς και σπάνιες εκτελέσεις και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023, θα κάνουν το γύρο του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο μιας νέας περιοδείας με τη συμμετοχή ορχήστρας 22 ατόμων και χορωδίας gospel για να γιορτάσουν τις τέσσερις δεκαετίες τους ως συγκρότημα.

«Υπάρχουν πολλά σπουδαία συγκροτήματα που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής», δήλωσε ο frontman Tim Booth των James.

«Αλλά για να φτάσουμε εδώ και να περνάμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας. Να είμαστε μέρος μιας υποστηρικτικής οικογένειας αγάπης που έχει ακόμα κάτι να πει και νέους τρόπους να το πει. Να μας εξιτάρει κάθε συναυλία και κάθε τραγούδι. Να ερωτευόμαστε ξανά και ξανά, σαν τη μέρα της μαρμότας, τους συναδέλφους και το κοινό μας. Άξιζαν τα χρόνια», συνέχισε.

«Έπρεπε να είχαμε ηχογραφήσει την περιοδεία με την ορχήστρα την πρώτη φορά, όπως μας υπενθύμισαν πολλοί από εσάς. Λοιπόν, το κάναμε τώρα. Και εδώ έρχεται η περιοδεία», ανέφερε.

«Η ορχήστρα και οι τραγουδιστές της gospel διευρύνουν την παλέτα μας, αυξάνουν την τρυφερότητα, κορυφώνουν τη γιορτή και, παρά το πλήθος τους, κατά κάποιο τρόπο μας κάνουν να νιώθουμε πιο γυμνοί και ωμοί. Θα είναι διαφορετικό, πιθανότατα κάθε βράδυ, γιατί είμαστε οι James και ο Joe ξέρει πώς να χορεύει μαζί μας. Και επειδή εσείς είστε διαφορετικοί, κάθε βράδυ», σημείωσε.

Ο μπασίστας Jim Glennie των James σχολίασε: «Έχουν περάσει πραγματικά 40 χρόνια; Κατά κάποιο τρόπο μοιάζει σαν να ήταν χθες και κατά άλλους, σαν να έχουν περάσει πολλές ζωές».

«Μια οικογένεια αδελφών, πρόθυμων να στηρίξουν ο ένας τον άλλον μουσικά και συναισθηματικά. Μοναδική πρόκληση, πάντα ωθούμε τους εαυτούς μας στο καινούργιο και παίρνουμε ρίσκα συλλογικά και ατομικά, αναζητώντας την υπέρβαση», πρόσθεσε.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των James το «All The Colours Of You» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021 και ανέβηκε στο No. 3 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.