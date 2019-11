Το «Once Upon A Mind» είναι τα τραγούδια ενός έμπειρου πια δημιουργού.

15 χρόνια μετά το χιλιοραγουδισμένο «You’re Beautiful» από το πολυπλατινένιο Bedlam, o James Blunt επιστρέφει στις ρίζες του με τον έκτο δίσκο του, που έχει τον τίτλο «Once Upon A Mind».

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τις Custard / Atlantic Records / Warner Music.

Το «Once Upon A Mind» είναι μια συνεργασία με αρκετούς μουσικοσυνθέτες, συμπεριλαμβανομένων των Steve Robson, Jimmy Hogarth και TMS.

Ο James Blunt τραγουδιστής είχε δώσει μία ιδέα για τη νέα μουσική δουλειά του με την κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο «Cold».

O αληθινός, γεμάτος συναίσθημα, τρόπος γραφής και ερμηνείας του, που τον έκανε τόσο αγαπητό σε εκατομμύρια fans, κυριαρχεί σε όλες τις ζωντανές τηλεοπτικές του εμφανίσεις αυτήν την περίοδο.

«Αν το “Back To Bedlam” ήταν τα χρόνια της αθωότητας, το “Once Upon A Mind” είναι τα τραγούδια ενός έμπειρου πια δημιουργού», λέει ο James Blunt.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ειλικρινές άλμπουμ που έκανα ποτέ», ισχυρίζεται.

«Μοιάζει κάπως με το “Back To Bedlam” καθώς και εκείνα τα τραγούδια ήταν κάπως βιωματικά. Κάθε τραγούδι σε αυτό το άλμπουμ αντιπροσωπεύει κάτι που βιώνω ή βίωσα πρόσφατα. Είναι ένας πολύ προσωπικός δίσκος και είμαι υπερήφανος που μπορώ να τον μοιραστώ».

Το προηγούμενο άλμπουμ του James Blunt ήταν το «The Afterlove» που κυκλοφόρησε το 2017.

Το tracklist του «Once Upon A Mind»

1. The Truth

2. Cold

3. Champions

4. Monsters

5. Youngster

6. 5 Miles

7. How It Feels To Be Alive

8. I Told You

9. Halfway

10. Stop The Clock

11. The Greatest