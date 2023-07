Ο James Blake είναι έτοιμος να χορέψει ξανά στο νέο τραγούδι «Loading»

Το «Loading» χαρακτηρίζεται από όλα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του James Blake.

Ο James Blake παρουσιάζει το νέο τραγούδι του «Loading».

Το «Loading» είναι το δεύτερο single από το έκτο άλμπουμ του James Blake, με τίτλο «Playing Robots Into Heaven», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου από τη Republic Records / Universal Music.

Το «Loading», το οποίο χαρακτηρίζεται από τις ιδιαιτερότητες και τις αποχρώσεις του προσωπικού ύφους του James Blake, αντιπροσωπεύει ένα ακόμη καλλιτεχνικό άλμα προς τα εμπρός με την καθηλωτική παραγωγή και το ακαταμάχητο ρεφρέν του.

Ο James Blake έθεσε πρόσφατα τις βάσεις για το νέο άλμπουμ του «Playing Robots Into Heaven» με το single «Big Hammer», το οποίο χρησιμοποιεί samples από τους Ragga Twins.

Το music video για το τραγούδι που σκηνοθέτησε ο Oscar Hudson (Radiohead, Bonobo).

Το «Playing Robots Into Heaven» θα διαδεχθεί το «Friends That Break Your Heart», το άλμπουμ του James Blake που βρέθηκε στην υψηλότερη θέση των charts μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο James Blake θα επιστρέψει με τη νέα δισκογραφική δουλειά του στις ηλεκτρονικές ρίζες των ημερών του στις Hessle, Hemlock και R&S Records.

Το «Playing Robots Into Heaven» θα είναι επίσης μία ωδή στην τελευταία δημιουργία του James Blake, τη σειρά εκδηλώσεων CMYK με τη Ronda INTL, η οποία ξεκίνησε στο Λος Άντζελες τον περασμένο Μάρτιο και έφτασε στο Λονδίνο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Όλες οι εκδηλώσεις της CMYK τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει sold out μέσα σε λίγα λεπτά και έχουν φιλοξενήσει εκλεκτούς καλεσμένους όπως οι The Ragga Twins, Steve Lacy, Channel Tres, HAii και άλλους.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του «Playing Robots Into Heaven», ο James Blake θα πραγματοποιήσει μία διεθνή περιοδεία με προγραμματισμένες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ο James Blake θα ξεκινήσει το ταξίδι του από το Fabrique του Μιλάνου στις 18 Σεπτεμβρίου και θα επισκεφθεί τη γενέτειρά του, το Λονδίνο, για μία συναυλία στο Alexandra Palace στις 28 Σεπτεμβρίου, προτού ολοκληρώσει τις εμφανίσεις του στο Λος Άντζελες στις 19 Οκτωβρίου.