Ο James Blake παρουσιάζει το νέο single «Life Is Not The Same»

Το «Life Is Not The Same» αποτελεί δείγμα του εύρους που θα καλύψει το νέο άλμπουμ του James Blake.

Ο James Blake κυκλοφόρησε το «Life Is Not The Same», το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του, «Friends That Break Your Heart», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου από τη Republic Records / Universal Music.

Το τραγούδι είναι μια συνεργασία μεταξύ του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού και του δίδυμου παραγωγών Take A Daytrip, οι οποίοι έκαναν μαζί με τον Kanye West τη συμπαραγωγή του single «Industry Baby» του Lil Nas X με τη συμμετοχή του Jack Harlow.

Το «Life Is Not The Same» αποτελεί δείγμα του εύρους που θα καλύψει το άλμπουμ και δίνει μια μεγαλύτερη εικόνα για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Το τραγούδι αναδεικνύει με τους εσωστρεφείς στίχους του και την ονειρική του μελωδία την καταπληκτική γκάμα και την ιδιαίτερη ευαισθησία του James Blake, που χαρακτηρίζει το άλμπουμ «Friends That Break Your Heart».

Το «Life Is Not The Same» διαδέχεται το πρώτο single του άλμπουμ, το «Say What You Will», το οποίο επαινέθηκε από το «The Fader» για «τις εύθραυστες μελωδίες του και τις τολμηρές συνθετικές εναλλαγές του» και συνοδεύτηκε από ένα μουσικό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν ο James Blake και ο Finneas.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο James Blake κυκλοφόρησε το EP «Covers», μία συλλογή με τα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που αγαπά να διασκευάζει. Στο EP περιλαμβάνει μία διασκευή για το «Godspeed» του Frank Ocean, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Το «Friends That Break Your Heart» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του μετά από τρία χρόνια.

Ο James Blake συνεργάστηκε στενά με τον καλλιτέχνη Miles Johnston για να σχεδιάσει ένα εξώφυλλο που να αντικατοπτρίζει το άλμπουμ. Το αποτέλεσμα είναι μια οπτική συμπύκνωση των συναισθημάτων που αναδύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του «Friends That Break Your Heart».