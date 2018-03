Μία αναζωογονητική «Pink Lemonade» από τον επερχόμενο δίσκο του προσφέρει στους ακροατές ο James Bay.

Ο Βρετανός τραγουδοποιός και καλλιτέχνης James Bay, τρεις φορές βραβευμένος Grammy, αλλά και βραβευμένος με BRIT Awards, ανακοινώνει την κυκλοφορία του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ του με τίτλο «Electric Light».

Ο δίσκος θα είναι διαθέσιμος στις 18 Μαΐου μέσω της Republic Records / Universal Music. Το ολοκαίνουριο τραγούδι «Pink Lemonade» έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου single, «Wild Love».

Το «Pink Lemonade» έκανε πρεμιέρα στο «Beats 1» του Apple Music για να φωτίσει άλλη μία πλευρά του «Electric Light», παρουσιάζοντας την εξέλιξη του James Bay προς ένα δυνατότερο ήχο και «οξύ» ύφος στις κιθάρες.

Επιθυμώντας να ξεπεράσει τα δικά του μουσικά όρια με το «Electric Light», ο James Bay σχολιάζει:

«Εάν έπρεπε να περιγράψω το πρώτο μου άλμπουμ οπτικά θα ήταν πιθανώς μια φλόγα – ενώ αυτό το νέο άλμπουμ είναι μία πραγματική ηχητική και καλλιτεχνική εξέλιξη για εμένα. Η αίσθηση ενός λαμπτήρα 100 watt που ανάβει και φωτίζει είναι αυτό που οραματίστηκα. Το “Electric Light” ήρθε στο μυαλό μου και ήξερα ότι ήταν τέλειο.»

Το «Pink Lemonade» κυκλοφόρησε εγκαίρως πριν το ντεμπούτο του James Bay στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή «Saturday Night Live» του «NBC», όπου θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά το Σάββατο 10 Μαρτίου, με παρουσιάστρια τη Sterling K. Brown (This Is Us, Black Panther).



Έχοντας ηχογραφηθεί στα Baltic Studios του Ανατολικού Λονδίνου, ο James Bay έγραψε και έκανε την παραγωγή του άλμπουμ «Electric Light» από κοινού με το μακροχρόνιο φίλο και συνεργάτη, Jon Green. Επιπλέον προσκάλεσαν τον Paul Epworth (Adele, Florence και The Machine) για να προσθέσει τις τελικές πινελιές της παραγωγής.

Το πρώτο single από το δίσκο, το «Wild Love», κυκλοφόρησε στις 8 Φεβρουαρίου και έχει φτάσει ήδη στα 10 εκατ. streams στο Spotify, ενώ το επίσημο μουσικό βίντεο όπου συμπρωταγωνιστεί η Natalia Dyer του «Stranger Things» μετρά σχεδόν τρία εκατ. προβολών.

Το τραγούδι απέσπασε ευρεία κριτική αναγνώριση από μέσα ενημέρωσης όπως τα NME, Forbes, Harper’s Bazaar, Time, GQ UK, Rolling Stone, People, Clash, Billboard και πολλά άλλα.

Μετά το sold out της ανοιξιάτικης περιοδείας του, ο James Bays έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για την επικείμενη περιήγηση στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, όπου πρόσθεσε σχεδόν 30 νέες συναυλίες.

Τα τραγούδια του «Electric Light»:

1. Intro

2. Wasted On Each Other

3. Pink Lemonade

4. Wild Love

5. Us

6. In My Head

7. Interlude

8. Just For Tonight

9. Wanderlust

10. I Found You

11. Sugar Drunk High

12. Stand Up

13. Fade Out

14. Slide