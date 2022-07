Ο James Bay παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Leap»

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός κυκλοφορεί τη νέα δισκογραφική δουλειά του.

Ο James Bay παρουσιάζει το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Leap», που κυκλοφορεί από τις Mercury / Republic Records / Universal Music.

Αναφορικά με το νέο άλμπουμ του, ο James Bay δήλωσε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που το “Leap” επιτέλους κυκλοφόρησε. Ήταν μία περίεργη και δαιδαλώδης διαδρομή τα τελευταία χρόνια μέχρι να φτάσουμε εδώ (όπως ήταν για όλους), αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μία υπέροχη εμπειρία η δημιουργία αυτής της μουσικής».

«Είχα την ευκαιρία να γράψω περισσότερα τραγούδια και μπόρεσα να συνειδητοποιήσω πλήρως τι θα έπρεπε να είναι αυτό το άλμπουμ. Ανυπομονώ να γυρίσω αυτά τα τραγούδια σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το «Leap» περιλαμβάνει το ειλικρινές και μαγευτικό νέο single «Save Your Love», το οποίο αναδεικνύει τη δυναμική φωνή του James Bay και έχει την υπογραφή του FINNEAS στην παραγωγή.

Ο James Bay έχει ήδη αποσπάσει το ευρύτατο χειροκρότημα των κριτικών για το «Leap».

Για να γιορτάσει την άφιξη του νέου άλμπουμ του, ο James Bay πραγματοποίησε μία δυναμική εμφάνιση για τα Apple Music Home Sessions, όπου τραγούδησε το πρόσφατο single του «One Life», μία διασκευή του «Can’t Always Get What You Want» των Rolling Stones, το «Trouble» και μία συγκλονιστική εκτέλεση του «Don’t Look Back In Anger» των Oasis.

Στη συνέχεια, θα περιοδεύσει σε όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου για την προώθηση του «Leap».

Τα θεμέλια για το νέο άλμπουμ έθεσε το τραγούδι «One Life», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια streams και έτυχε ευρείας αποδοχής. Το People το εγκωμίασε ως ένα «γλυκό» τραγούδι και το NME το χαρακτήρισε «ανεβαστικό».

Για το «Leap», ο james Bay συνεργάστηκε με μερικούς από τους πιο περιζήτητους παραγωγούς και τραγουδοποιούς πραγματοποιώντας ένα συνδυασμό από ζωντανές και απομακρυσμένες ηχογραφήσεις στο Νάσβιλ και στο Λονδίνο με ονόματα όπως οι Foy Vance (Ed Sheeran), Dave Cobb (Brandi Carlile, Chris Stapleton), Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Brett Eldredge), Joel Little (Lorde, Taylor Swift) & amp; Finneas (Billie Eilish, The Knocks).

Ο James Bay, ανακοίνωσε το άλμπουμ και αυτό το νέο κεφάλαιο δημοσιεύοντας μία συναισθηματική επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρθηκε στην πορεία της ψυχικής υγεία τους μέχρι τη δημιουργία του «Leap».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης το «Give Me The Reason», το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 12 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το Rolling Stone περιέγραψε λεπτομερώς πώς το single αποτυπώνει «αυτό το συναίσθημα που έχεις όταν είσαι στα πρόθυρα να αφήσεις κάποιον, ενώ ψάχνεις για κάθε δικαιολογία για να προσπαθήσετε ξανά».

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: