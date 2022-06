Ο James Bay ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός και κιθαρίστας James Bay επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο single «Give Me The Reason», το οποίο κυκλοφορεί από τις Republic Records / Universal Music.

Το «Give Me The Reason» ξεκινά με την εκπληκτική φωνή του James Bay και παρασύρει τους ακροατές με τους βαθυστόχαστους στίχους που φέρουν την υπογραφή του.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τόσο στα στούντιο Blackbird στο Nashville όσο και στο Λονδίνο με τον παραγωγό Gabe Simon (Lana Del Rey, Maroon 5, Calum Scott) και γράφτηκε μαζί με τον Foy Vance, ενώ στα ντραμς συμμετέχει ο Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Brett Eldredge).

Ο James Bay δήλωσε σχετικά με το νέο single και το μουσικό βίντεο που το συνοδεύει:

«Ήθελα αυτό το τραγούδι να μοιάζει τεραστίων διαστάσεων και συναισθηματικό. Πρόκειται για εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι ο ήλιος αρχίζει να δύει σε μια σχέση, αναφέρεται στη μάχη που δίνεις για να μείνετε μαζί. Θέλω να ξεχειλίζει από ενέργεια όταν το παίζω ζωντανά. Μιλάει για τη στιγμή που νιώθεις την καρδιά σου να χτυπάει γρήγορα και την αγάπη να τρέχει στις φλέβες σου».

Το «Give Me The Reason» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του James Bay που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος και το οποίο ο τραγουδιστής προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του «New Songs New Stories» στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της Independent Venue Week.

Σε αυτή την περιοδεία επέστρεψε στα πολυάριθμα ανεξάρτητα μουσικά στέκια στα οποία ξεκίνησε για πρώτη φορά ως καλλιτέχνης, τραγουδώντας μόνο με ένα μικρόφωνο και μια κιθάρα.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο James Bay έδωσε στους θαυμαστές του μια μικρή γεύση από όσα μπορούν να περιμένουν από το νέο δίσκο του και πρόσφατα μοιράστηκε αποσπάσματα από τα τραγούδια στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό το καλοκαίρι ο James Bay θα συνοδεύσει τους The Lumineers σε εννέα από τις συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας τους «Brightside World Tour».

Όσο και αν ο James Bay διατηρεί τις παραδόσεις της διαχρονικής τέχνης της τραγουδοποιίας, αμφισβητεί με αυτοπεποίθηση τον εαυτό του και τη δημοφιλή μουσική. Ξεχωρίζει για το δοκιμασμένο και επιτυχημένο ύφος του με έξυπνους στίχους, ειλικρινείς εξομολογήσεις και ορχηστρική δεξιοτεχνία.