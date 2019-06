Το «Bad» προέρχεται από το πρόσφατο EP «Oh My Messy Mind» του James Bay.

Ο James Bay κυκλοφορεί το επίσημο music video για το single «Bad», στο οποίο τον βλέπουμε να περιηγείται στη Νέα Υόρκη καθώς τραγουδά.

Το βίντεο περιέχει ακροβατικές επιδείξεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί προηγουμένως. Τα νούμερα λαμβάνουν χώρα σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς δρόμους του «Μεγάλου Μήλου», όπως και στην περίφημη Times Square.

«Το σενάριο που μου πρότειναν έλεγε: “Ο James αιωρείται στη Νέα Υόρκη, καθισμένος σε μία καρέκλα καθώς κρέμεται πίσω από ένα φορτηγό.” Υπάρχει κάτι να μη σου αρέσει; Δεν θα απέρριπτα ποτέ αυτήν την ευκαιρία! Ήταν πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες…», σχολιάζει ο James Bay.

«Το κινηματογραφικό συνεργείο και οι αστυνομικοί που μας συνόδευσαν στο Μανχάταν και στην Times Square είπαν ότι δεν είχαν δει ποτέ πριν κάτι τέτοιο μέσα στην πόλη», τονίζει.

Σε παραγωγή του Dan Wilson (Adele – «Someone Like You»), το «Bad» εξελίχθηκε γρήγορα σε αγαπημένο κομμάτι του κοινού από τότε που ο James Bay το πρόσθεσε στο πρόγραμμα της ανοιξιάτικης περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Το «Bad» περιέχεται στο νέο EP «Oh My Messy Mind» (Republic Records / Universal Music) του Βρετανού καλλιτέχνη μαζί με τραγούδια όπως τα «Break My Heart Right», «Rescue» και το «Peer Pressure» σε συνεργασία με την Julia Michaels.