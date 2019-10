Στον τρόπο με τον οποίο έγραφε μουσική όταν ήταν έφηβος επιστρέφει ο James Arthur με το «YOU».

Ο James Arthur μόλις κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του «YOU».

Ο δίσκος με τα 17 τραγούδια βρίσκει τον τραγουδιστή στην πιο δυναμική και πολλά υποσχόμενη φάση της καριέρας του, με δυνατούς στίχους, μία αβίαστη μίξη μουσικών ειδών και χαρακτηριστικά φωνητικά από κάποιον που έχει να βγάλει πολλά από μέσα του.

Από το ρετρό hip hop single «Treehouse» (featuring Ty Dolla $ign και Shooty Horroh), στο πιο folk «Fall» και από το soul-rock «From Me To You» στο jazzy «Breathe», το «YOU» είναι μία ισχυρή δήλωση από έναν από τους πιο πολύπλευρους pop καλλιτέχνες.

O τραγουδιστής που έκλεισε τα 30 κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του «YOU» αντί να περάσει την αναμενόμενη κρίση ηλικίας δήλωσε πως ένιωσε απελευθερωμένος.

«Σταμάτησα να ενδιαφέρομαι για το τι πιστεύουν οι άλλοι», είπε. «Αναθεώρησα τι έχω καταφέρει και συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται να ανταγωνίζομαι κανέναν πια. Τα 30 δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγάλη ηλικία, αλλά δεν είναι και μια ηλικία για να κυνηγάς τα trends. Ξέρω τι μουσική θέλω να γράψω. Δεν προσπαθώ να γίνω κάποιος άλλος».

Μια άλλη αναπάντεχη σύμπτωση με την ανασκόπηση του καλλιτέχνη με την αφορμή των τριακοστών γενεθλίων του, ήταν η επιθυμία του να επιστρέψει στο free-spirit τρόπο που έγραφε μουσική ως έφηβος.

«Επέστρεψα στον 17χρονο εαυτό μου», δήλωσε ο James.

«Επέστρεψα στην ακουστική μου κιθάρα, μόνος μου, κάτι που είχα να κάνω πολύ καιρό. Δεν προσπαθούσα να γράψω ένα hit. Προσπαθούσα να πω κάτι μέσα από αυτό που έγραφα. Και εδώ μπαίνει το πιο ώριμο κομμάτι για πρώτη φορά στη ζωή μου, σταμάτησα να κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου και ξεκίνησα να αναρωτιέμαι πως η συμπεριφορά μου μπορεί να έχει επηρεάσει αυτούς γύρω μου. Αυτό με ανάγκασε να χρησιμοποιήσω τη φαντασία μου».

Το ενδυναμωτικό ομότιτλο track του άλμπουμ, ενισχύεται από το μοναδικό guest rap του Travis Barker των Blink 182.

«Έχουμε το ίδιο management στην Αμερική, είμαστε fans ο ένας του άλλου και του άρεσε πολύ το τραγούδι. Ηχογράφησε το κομμάτι του μία μέρα αφού του το πρότεινα, αμέσως μετά τη συνεργασία του με τη Halsey. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους καθημερινούς ανθρώπους που κάνουν εξαιρετικές πράξεις, είναι εμπνευσμένο από την αδερφή μου και από ένα παιδί από το Πουέρτο Ρίκο που κάνουμε μαζί Box και έχει περάσει πολλά. Αλλά διαβάζω τόσες πολλές ιστορίες κάθε μέρα που θα μπορούσα να έχω εμπνευστεί το track από εκεί.»

Το επερχόμενο single «Quite Miss Home» είναι ένα ακόμα σημαντικό τραγούδι από το δίσκο, ξεχωριστό για την ενορχήστρωση του που σίγουρα θα αγαπηθεί από τους fans του καλλιτέχνη.

O James είπε: «Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από το να λείπεις πολύ καιρό από το σπίτι σου και από τα πράγματα που γίνονται στο σπίτι και σε ενοχλούν. Ο αρραβωνιαστικός της αδερφής μου δουλεύει εκτός τον περισσότερο χρόνο και της λείπει πάρα πολυ! Παρόλα αυτά το κόλλημα που έχει με την καθαριότητα και ότι ακόμα τον αναγκάζει να βγάζει τα παπούτσια του στην είσοδο, είναι από τα πράγματα που τον κάνουν να καταλαβαίνει ότι τώρα είναι σπίτι».

Άλλα τραγούδια που ξεχωρίζουν από την κυκλοφορία είναι το «If We Can Get Through This We Can Get Through Anything» το οποίο συνυπογράφει ο Eg White (Adele, Sam Smith) και μιλάει για τις δυσκολίες μίας μακροχρόνιας σχέσης, καθώς και η εντυπωσιακή μπαλάντα σε πιάνο «Maybe», γραμμένη από τον καλό φίλο του James, τον Jamie Grey με το οποίο μεγάλωσαν μαζί παίζοντας σε rock μπάντες και σε παραγωγή των Alex Beitzke και Bradley Spence που είχαν επιμεληθεί την παραγωγή του «Say You Won’t Let Go».

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αξιοσημείωτα για την καριέρα του James Arthur. Πρόσφατα βραβεύθηκε καθώς έφτασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify με την παγκόσμια επιτυχία «Say You Won’t Let Go».

Μόνο 18 τραγούδια έχουν φτάσει αυτόν το αριθμό streams σε όλη την ιστορία του Spotify, και ο James είναι ο ένας από του 10 καλλιτέχνες ανάμεσα στον Drake, τον Ed Sheeran και τον Justin Bieber που έχουν καταφέρει αυτό το επίτευγμα.

Το tracklist του «YOU»

1. You (feat. Travis Barker)

2. Finally Feel Good

3. Marine Parade (2013)

4. If We Can Get Through This We Can Get Through Anything

5. Car’s Outside

6. Quite Miss Home

7. Treehouse (feat. Ty Dolla $ign & Shotty Horroh)

8. Sad Eyes

9. Unconditionally (feat. Adam Lazzara)

10. Homicide Love

11. Breathe

12. Maybe

13. Fall

14. Falling Like The Stars

15. Empty Space

16. Naked

17. From Me To You I Hate Everybody