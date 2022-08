Ο James Arthur κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «It’ll All Make Sense In The End»

Ο James Arthur υιοθετεί έναν νέο ήχο.

O James Arthur κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ της καριέρας του, με τίτλο «It’ll All Make Sense In The End».

Ο James έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ κατά τη διάρκεια του lockdown στο σπίτι του στο Surrey. Η προνοητικότητά του να δημιουργήσει ένα στούντιο και να επενδύσει σε εξοπλισμό ηχογράφησης τον δικαίωσε, καθώς μπόρεσε να συναντήσει από κοντά αξιόπιστους συνεργάτες τους, όπως ο Andrew Jackson, με τον οποίο έχει γράψει το «Train Wreck».

Επειδή ηχογραφούσαν κι έγραφαν στο σπίτι και όχι σε κάποιο ακριβοπληρωμένο studio, μπόρεσαν να δουλέψουν χωρίς ο χρόνος να τους περιορίζει.

«Κι έτσι ξαφνικά, η μουσική ακουγόταν πάλι τέλεια. Από την πρώτη μέρα ήξερα τη μουσική κατεύθυνση που ήθελα να ακολουθήσω. Ακόμη και στην αρχή του, ακουγόταν σαν ένα αληθινό ολοκληρωμένο άλμπουμ, μια ολοκληρωμένη δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργώ ένα άλμπουμ μόνο σε ένα μέρος και αυτό φαίνεται στη μουσική. Υπάρχει κάτι πολύ άνετο στο να δουλεύεις από το σπίτι. μπορούσα να είμαι πιο ευάλωτος από ποτέ», εξηγεί ο James Arthur.

Μετά το αυτοβιογραφικό single «Medicine», ο Arhur και ο Jackson έγραψαν αμέσως και το «Losing You», ένα electronic-rock ύμνο με πολύ καρδιά, μουσικές εναλλαγές και πολύ συναίσθημα.

«Ήθελα αυτό το άλμπουμ να έχει πολλά rock στοιχεία. Το είδος της rock που αγαπώ είναι η emo και η pop-punk, οπότε ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ αυτό το είδος. Από άποψη στίχων, όπως σε πολλά τραγούδια, είναι ο ήχος κάποιου που εξετάζει τον εαυτό του με πολύ σκέψη και είναι ειλικρινής, κάτι που κάνω και εγώ. Και σε αυτό το τραγούδι μιλάω στον εαυτό μου, λέγοντας: “Νιώθω σαν να είμαι πάντα στα πρόθυρα να σε χάσω”».

Μια ακόμη επιτυχία ήταν και το «Déjà Vu», το οποίο έγραψαν ο Andrew Jackson και τον Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone Man). Ο James Arthur επιδεικνύει όλο το φάσμα των ερμηνευτικών ικανοτήτων του.

«Είναι γραμμένο για μία γυναίκα, τα ναρκωτικά, για δαίμονες; Νομίζω σχετίζεται με τα πάντα!», λέει, γελώντας. «Είναι γεγονός πως πάντα είχα θέματα με όλα αυτά! Είναι απλά πολύ ειλικρινές, θα έλεγα».

Ο James Arthur μιλάει για τον εαυτό του περισσότερο στο αυτοβιογραφικό single «September», ένα ακουστικό τραγούδι με trap επιρροές. Πιο εξομολογητικός από ποτέ στους στίχους του, ο Arthur δεν φοβάται να τραγουδήσει για την επόμενη γενιά στο «Emily», μια προσωπική, τρυφερή, ωδή στην κόρη που μπορεί να αποκτήσει κάποτε.

«Είχα μια κουβέντα με φίλους για το αν ποτέ θα κάνω παιδιά και αμέσως αναρωτήθηκα αν θα γίνω ποτέ πατέρας. Τι θα γίνει όταν διαβάσουν όλα αυτά τα χαζά που έχω περάσει; Δε με νοιάζει», λέει ο ίδιος και συνεχίζει: «Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα βρίσκομαι πάντα εκεί για σένα».

Τα πράγματα αλλάζουν όμως στο «SOS».

«Ακούγεται σαν ένα τραγούδι που καθορίζει το άλμπουμ. Όσα θέλησα να πετύχω είναι σε αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ rock, με ρεφρέν που θυμίζει τραγούδι των Thirty Seconds To Mars. Μετά στα κουπλέ υπάρχει αυτό το rap στοιχείο που θα άκουγες σε τραγούδι του Miguel. Στο τέλος τραγουδάει μια χορωδία. Ήδη φαντάζομαι το βίντεο, όπου θα περπατάω στο δρόμο, θα τραγουδάω για όλες αυτές τις φυλακισμένες ψυχές που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους ένα χρόνο τώρα».

Έχει τον ήχο της ελευθερίας, έχει τον ήχο της ελπίδας, όσα ο James Arthur έδωσε στον εαυτό του την περασμένη χρονιά.

Όταν έφυγε από το Λονδίνο, ο James Arthur δημιούργησε ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος για να δουλεύει, ένα οικογενειακό μέρος, με έναν χώρο για να κάνει και τη γυμναστική του. Όταν δημιούργησε αυτό το καταφύγιο, ένιωσε πιο άνετα να ανοιχτεί περισσότερο, όχι μόνο για τα πράγματα που τον εμπνέουν αλλά και για εκείνα που τον βασανίζουν.

«Εκατό τις εκατό», επιβεβαιώνει. «Το να ταξιδεύω, να πηγαίνω σε στούντιο άλλων ανθρώπων και να δουλεύουμε σε νέα μέρη, για κάποιον σαν εμένα που πάσχω από κοινωνικό άγχος, μου ήταν όλα πολύ δύσκολα. Αλλά μπόρεσα να γίνω πιο ευάλωτος δουλεύοντας από το σπίτι».

Ο James Arthur είχε τη δυνατότητα επίσης να δημιουργήσει ένα νέο ήχο για το άλμπουμ «It’ll All Make Sense In The End» με τη βοήθεια του Matt Rad στη παραγωγή, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Taking Back Sunday, μια από τις πιο αγαπημένες του μπάντες. Τον βοήθησε στη ροή των τραγουδιών.

«Ο ήχος είναι πολύ απλός. Βασικά είναι κιθάρες με trap beats και δυνατές, πολύ δυνατές μελωδίες», λέει ο Matt Rad για τη μουσική του προσέγγιση, την οποία ακολουθεί χρόνια τώρα με superstars όπως οι Ty Dolla $ign, Machine Gun Kelly και Juicy J.

Εξαιτίας των trap beats, ο James Arthur ήθελε να μια hip hop ευαισθησία στην ερμηνεία του: «Πως θα προσέγγιζε ο Travis Scott αυτό το τραγούδι; Τι θα έκανε ο Post Malone στο δεύτερο κουπλέ του “Medicine”; Αν περιέγραφα το άλμπουμ θα ήταν αυτό: rap κουπλέ με rock ρεφρέν. Αυτό είναι. Ακριβώς όπως το ήθελα».

Ο James Arthur έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως και έχει κυκλοφορήσει τρία επιτυχημένα άλμπουμ έως σήμερα, το «James Arthur» (No. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο), «Back From The Edge» (No. 1) και το «YOU» (No. 2), καθώς και εννέα singles που έχουν εμφανιστεί στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης δύο μεγάλες επιτυχίες του κατέκτησαν στο No.1 και ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, το «Impossible» και το «Say You Won’t Let Go», την παγκόσμια επιτυχία που τον έφερε πάλι στο προσκήνιο και αυτή τη στιγμή διαθέτει 1,7 δισεκατομμύρια streams στη πλατφόρμα.

Πρόσφατα ο James Arthur ανέβηκε στην κορυφή του airplay των ραδιοφώνων με την τρομερή συνεργασία του με τον Sigala «Lasting Lover» με τον Sigala, το οποίο έφτασε στο No.1 στο βρετανικό airplay, στο No.1 του iTunes και στο Top 10 στο επίσημο Singles Chart.

Ο James Arthur ανακοίνωσε επίσης τη διεξαγωγή μίας νέας περιοδείας που θα κάνει στάσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Βόρεια Αμερική το 2022 και σε χώρους όπως το «Royal Albert Hall» του Λονδίνου.