Jake Isaac και Jack Savoretti ενώνουν τις φωνές τους στο «When It Hurts»

Η μπάσα και τρυφερή φωνή του Jake Isaac δένει απόλυτα με τη ζεστή βραχνάδα του Jack Savoretti.

O Jake Isaac παρουσιάζει το νέο single του «When It Hurts» στο οποίο συμμετέχει και ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Jack Savoretti.

Έχοντας κερδίσει ήδη το θαυμασμό του Elton John και του Sting με τα δύο προηγούμενα singles του «Start Again» και «Still Have You», φαίνεται ότι ο Βρετανός καλλιτέχνης Jake Isaac έχει ανεβάσει αρκετά ψηλά τον πήχη.

Το «When It Hurts» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Jake Isaac με τίτλο «For When It Hurts», που μόλις κυκλοφόρησε.

Διαφήμιση

Το «When It Hurts» συγκεντρώνει όλα τα δυνατά σημεία του άλμπουμ μέσα σε τρία λεπτά.

Η μπάσα και τρυφερή φωνή του Jake Isaac δένει απόλυτα με τη ζεστή βραχνάδα του Jack Savoretti, σε ένα τραγούδι όπου πρωταγωνιστεί η σύγχρονη soul, χωρίς να λείπουν και κάποια pop στοιχεία.

O Jake Isaac δηλώνει: «Αυτό το τραγούδι είναι για εκείνες τις μέρες που όλα όσα υποτίθεται ότι είναι όμορφα σε μια σχέση είναι οδυνηρά. Είναι ένα τραγούδι που διατυπώνει αυτόν τον πόνο, αλλά με έναν ταξιδιάρικο τρόπο».

«Νομίζω ότι είναι εύκολο να τα παρατάς όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, πριν καν ξεκινήσει η περιπέτεια αυτή. Είναι τεράστιο προνόμιο να έχω τον φίλο μου τον Jack σε αυτό, η απίστευτη φωνή και οι μουσικές του ευαισθησίες πραγματικά, δυναμώνουν το συναίσθημα στο τραγούδι», εξηγεί.

Ο Jack Savoretti προσθέτει: «Πάντα θαύμαζα τη μουσική του Jake, είναι ένας απίστευτος τραγουδοποιός και γι’ αυτό ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί σε αυτό το τραγούδι».

Ο Jake Isaac ξεκίνησε το μουσικό ταξίδι του από την εκκλησία, επηρεασμένος από τον πατέρα του, τον αιδεσιμότατο Les Isaac (OBE), ιδρυτή της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας της κοινότητας του Brixton της Αγγλίας, Street Pastors.

Καθώς έμαθε να παίζει διάφορα όργανα από μικρός και καλλιέργησε από νωρίς τις ικανότητές του, ο Jake Isaac δεν θα μπορούσε παρά να μην ακολουθήσει μία μουσική πορεία επαγγελματικά, ξεκινώντας από την εφηβεία του.

Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του «Our Lives», ακολούθησε το «Honesty» το 2021 και μία εμφάνιση – ορόσημο στο Other Stage του Glastonbury – που του έχουν χαρίσει πάνω από 150 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.