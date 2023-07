Ο Jack White βγάζει σε δημοπρασία το Tesla του

Ο Jack White δεν θέλει να κρατήσει τίποτα που να έχει σχέση με τον Elon Musk.

Ο Jack White βγάζει σε δημοπρασία μερικά από τα κλασικά αντικείμενα των White Stripes και των Raconteurs για έναν πολύ καλό σκοπό.

Η δισκογραφική εταιρεία Third Man Records του Jack White συνεργάστηκε με την Everything But the House από το Σινσινάτι για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας «Third Man Garage Sale» με αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του καλλιτέχνη και της δισκογραφικής του εταιρείας.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Clark Park Coalition στο νοτιοδυτικό Ντιτρόιτ.

Ένα από το πιο αξιοπρόσεκτα αντικείμενα που βγαίνουν σε δημοπρασία, για την οποία απομένουν πέντε ημέρες, είναι το μαύρο Tesla Model S του 2013 που έχει στην κατοχή του ο Jack White.

Ενώ ο Jack White είχε δώσει ως γνωστόν μια δωρεάν συναυλία για τους εργαζόμενους της Tesla στο Ντιτρόιτ το 2018 και είχε χαρακτηρίσει τον Elon Musk ως τον «Henry Ford του 21ου αιώνα», πρόσφατα άλλαξε γνώμη για τον ισχυρό άντρα της Tesla και του Twitter.

Ο Jack White κατακεραύνωσε τον Elon Musk που επανέφερε τον λογαριασμό του Donald Trump στο Twitter τον Νοέμβριο και σε ένδειξη διαμαρτυρίες, διέγραψε τη σελίδα της Third Man Records στην πλατφόρμα.

Εν τω μεταξύ, η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης την ακουστική κιθάρα Framus από την εποχή των White Stripes που χρησιμοποιήθηκε στο music video του «We’re Going to Be Friends», σκηνικά από τη φωτογράφιση για το άλμπουμ «Consolers Of The Lonely» των Raconteurs και το γύψο που χρειάστηκε να φορέσει ο White στο δάχτυλό του μετά από ένα τροχαίο ατύχημα το 2003.

Ο Jack White εμφανίστηκε με τον γύψο στο music video του τραγουδιού «The Hardest Button To Button».

Στα υπόλοιπα αξιοπερίεργα αντικείμενα της δημοπρασίας παρατηρούμε το γυάλινο κυλινδρικό βάζο από τα τέλη του 19ου αιώνα που κρατούσε ο Jack White στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Get Behind Me Satan», μια customized κιθάρα της St. Vincent για την Ernie Ball του 2018 σε πράσινο και λευκό χρώμα που χρησιμοποιήθηκε στην περιοδεία του White στο Boarding House Reach.

Μικρό ενδιαφέρον έχουν συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή ένα ξύλινο βάθρο της Third Man Records που χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικά βίντεο (τρέχουσα προσφορά 0 δολάρια) και μια ξύλινη συσκευή επιστροφής για μπάλες μπόουλινγκ candelpin από τα μέσα του 20ου αιώνα που κάποτε προοριζόταν για το μπόουλινγκ του σπιτιού του Jack White (τρέχουσα προσφορά 2 δολάρια).

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης ένα stage πιάνο με θήκη, μια ανατριχιαστική φιγούρα ζόμπι με φλοράλ φιόγκο από τη φωτογράφιση του εξώφυλλου του άλμπουμ «Consolers Of The Lonely», έναν καναπέ και μια πολυθρόνα Art Deco της δεκαετίας του 1950 στα οποία έβαλε νέες ταπετσαρίες ο Jack White (205 δολάρια) και ένα arcade παιχνίδι «Midway Sea Raider» της δεκαετίας του 1970.

Η προέλευση κάθε αντικειμένου περιγράφεται με συχνά διασκεδαστικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Everything But the House.