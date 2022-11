Ο Jack White κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Taking Me Back»

Το νέο τραγούδι του Jack White κυκλοφορεί σε δύο διαφορετικές εκδοχές.

Ο Jack White κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό τραγούδι μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Το πύρινο «Taking Me Back» είναι διαθέσιμο ψηφιακά σε όλο τον κόσμο μέσω της Third Man Records.

Ο βραβευμένος με δώδεκα Grammy καλλιτέχνης ηχογράφησε το «Taking Me Back» στα Third Man Studios στο Nashville και έπαιξε όλα τα μουσικά όργανα στο τραγούδι.

Επιπλέον, το σκληρό rock του «Taking Me Back» κυκλοφορεί σε συνδυασμό με μια αρκετό πιο ήπια εκδοχή με τον εύστοχο τίτλο «Taking Me Back (Gently)». Και οι δύο εκδοχές συνοδεύονται από δύο διαφορετικά video.

Το «Taking Me Back» συμπεριλαμβάνεται επίσης στο trailer του επερχόμενου video game «Call of Duty: Vanguard» της Activision, επενδύοντας μουσικά διάφορα πλάνα από το παιχνίδι.

Το «Call of Duty: Vanguard», που αναπτύχθηκε από την Sledgehammer Games, απεικονίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως ποτέ άλλοτε, καθώς οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν μάχη σε κάθε μέτωπο όταν το παιχνίδι κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 5 Νοεμβρίου.

Αυτή θα είναι η επόμενη κυκλοφορία του blockbuster franchise «Call of Duty», που έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 400 εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, η Third Man Records του Jack White ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Vault Package #50, το οποίο περιέχει το box set «The White Stripes – Live At The Detroit Institute of Arts».

Το box set επικεντρώνεται στη μνημειώδη εμφάνιση των White Stripes στο εμβληματικό «Diego Rivera Court» του Ινστιτούτου Τεχνών του Ντιτρόιτ στις 2 Νοεμβρίου 2001.

Η κυκλοφορία περιλαμβάνει ένα σετ 2 LP βινυλίων σε κόκκινο και λευκό χρώμα με τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας, ένα DVD με την επαγγελματική λήψη ολόκληρης της συναυλίας, άγνωστες μέχρι στιγμής φωτογραφίες από τον φωτογράφο Steve Shaw από το Ντιτρόιτ και ένα προσαρμοσμένο gatefold jacket.

Εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί ένα σημαντικό ντοκουμέντο της παγκόσμιας ανόδου των White Stripe πριν από 20 χρόνια, η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι αξιοσημείωτη επειδή κατέρριψε το ημερήσια ρεκόρ επισκεπτών του μουσείου.

Οι συνδρομές για το «Vault Package #50: The White Stripes – Live At The Detroit Institute of Arts» θα είναι ανοιχτές στην ιστοσελίδα της Third Man Records έως τις 30 Οκτωβρίου.

