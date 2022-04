Jack White: Ποια ήταν η συμβουλή που του έδωσε ο Prince

Ο Jack White είχε συναντήσει τυχαία τον Prince στο κοινό μίας συναυλίας.

Ο Jack White αποκαλύπτει τη συμβουλή που πήρε από τον Prince και ξεναγεί τον Zane Lowe στα ενδότερα του εργοστασίου παραγωγής δίσκων βινυλίου της Third Man Records στο Ντιτρόιτ σε μια νέα συνέντευξή του στο Apple Music 1.

Ο 46χρονος καλλιτέχνης εξήγησε ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Prince σε μια συναυλία με τη συμμετοχή της Zoë Kravitz και του μουσικού project της πρώην συζύγου του, Karen Elson, των Citizens Band.

Μετά την έναρξη της συναυλίας, κάποιος έπεσε πάνω του και του είπε ότι ο Prince καθόταν πίσω τους. Τελικά, ο Jack White και ο Prince άρχισαν να συζητούν.

«Η φράση που μου είχε πει ήταν κάπως έτσι: “Κανείς δεν πρόκειται να σου πει πώς να παίζεις την κιθάρα σου, Jack”», θυμήθηκε ο Jack White.

«Μετά μίλησε για το τραγούδι που μόλις είχα κάνει για τον James Bond», συνέχισε, αναφερόμενος στη συνεργασία του με την Alicia Keys στο ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «Another Way To Die» το 2018.

«Μου είπε: “Μου αρέσει πολύ”. Κι εγώ είπα: “Ω, αυτό είναι υπέροχο. Επειδή για μερικούς ανθρώπους είναι σαν να κάνουν ένα τραγούδι για τους οπαδούς του Star Wars. Ρίχνεις τον εαυτό σου στη θάλασσά του… Είναι ένα πολύ διχαστικό κομμάτι”. Και εκείνος είπε: “Νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατό”», περιέγραψε για τη συζήτησή του με τον Prince.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Third Man Records του Jack White σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το μυθικό ακυκλοφόρητο άλμπουμ «Camille» του Prince από το 1986, έχοντας πάρει άδεια από την κληρονομιά του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Ο Jack White θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου το πρώτο του από τα δύο νέα άλμπουμ του για αυτή τη χρονιά, το «Fear Of The Dawn». Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο πιεστήριο της Third Man, ο Zane Lowe είχε την ευκαιρία να τυπώσει και να κόψει το δικό του προσωπικό αντίτυπο του «Fear Of The Dawn».

Το δεύτερο άλμπουμ του Jack White θα έχει τον τίτλο «Entering Heaven Alive» και θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου.

Αν και ο Jack White είχε μια παραγωγική και σταθερή σόλο καριέρα, παραδέχτηκε στον Zane Lowe ότι του φαινόταν πάντα παράξενο να είναι σόλο καλλιτέχνης, τουλάχιστον μέχρι να γίνει σαφές ότι οι White Stripes είχαν σταματήσει οριστικά.

Ο Jack White ανέφερε ότι του ήταν αρκετά ξεκάθαρο περίπου το 2010 ότι δεν θα κυκλοφορούσε άλλους δίσκους μαζί με τη Meg White για κάποιο διάστημα και αρχικά απέφευγε να σχολιάσει δημόσια το θέμα σε περίπτωση που οι White Stripes αποφάσιζαν να επανενωθούν.

Αλλά η σκέψη του άλλαξε καθώς ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Blunderbuss» το 2012.

«Είχα ένα προαίσθημα, ότι ίσως θα ήταν πιο υγιές για μένα και εκείνη και για τους θαυμαστές… Γιατί είμαι έτοιμος να κυκλοφορήσω έναν σόλο δίσκο και δεν θέλω να ακούσω κάποιον να λέει: “Καλά, γιατί δεν έκανες απλά έναν δίσκο των White Stripes;”», δήλωσε.

«Δεν θέλω να το ακούσω αυτό. Αυτός ήταν λοιπόν ένας από τους λόγους, για το κομμάτι της υγείας», τόνισε ο Jack White.