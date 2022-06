Ο Jack White πέρασε «πέντε ημέρες χωρίς φαγητό» για να γράψει νέα τραγούδια

«Ήθελα να δω τι θα έγραφα κάτω από αυτές τις συνθήκες», εξηγεί ο Jack White.

Ο Jack White αποκάλυψε ότι πέρασε «πέντε ημέρες χωρίς φαγητό» ενώ έγραφε τα δύο νέα άλμπουμ του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Q on CBC», ο Jack White δήλωσε ότι πήρε αφορμή από ένα βιβλίο ηλικίας ενός αιώνα να διαπιστώσει πώς θα επηρέαζε η κατάσταση του σώματός του την ικανότητά του να δημιουργεί.

Η εμπειρία αυτή έδωσε μία διαφορετική ενέργεια στα δύο νέα άλμπουμ του, το «Fear Of the Dawn» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και το «Entering Heaven Alive» που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.

«Ήθελα να δω τι θα έγραφα κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτή την ιδέα – να είμαι μόνος και να νηστεύω – τι θα έβγαζε ο εγκέφαλος και το σώμα μου. Θα απογοητευόμουν; Θα θύμωνα; Θα εκνευριζόμουν; Θα είχα κατάθλιψη; Ποιοι στίχοι θα προκύπταν;», σχολίασε.

Ο Jack White περιέγραψε λεπτομερώς τα αποτελέσματα του πειράματος που εμπνεύστηκε όταν διάβασε το βιβλίο «The Fasting Cure» (Η θεραπεία της νηστείας) του Upton Sinclair από το 1911.

«Έτσι, ίσως μερικές φορές να προκύψει ένα τραγούδι όπως το “If I Die Tomorrow”, αστειεύτηκε και πρόσθεσε: “Αλλά και χαρούμενα τραγούδια βγήκαν από αυτό, όπως το “Queen Of The Bees”».

«Κάτι ενδιαφέρον που εξερευνούσα και εξακολουθώ να το εξερευνώ είναι το τι κάνει το σώμα σου. Το ποσό της ενέργειας που παίρνει το σώμα σου τη δεύτερη, τρίτη ημέρα από τη νηστεία είναι εξαιρετικό. Δεν μπορείς να το πιστέψεις», συνέχισε.

Ο Jack White τόνισε ότι δεν συνιστά σε κανέναν να πάρει ένα παρόμοιο ρίσκο για την υγεία του, παρόλο που του βγήκε σε καλό.

«Προσπαθείς να βρεις τι πράγματα θα μπορούσες να κάνεις με αυτή την ενέργεια. Βρίσκεσαι σε μία ζώνη όπου βρίσκεις πράγματα που κανονικά δεν θα έκανες ένα απόγευμα Τετάρτης», είπε.

Όπως σημείωσε, η ουσία ήταν η διατήρηση του ελέγχου: «Μπορούσα να διακόψω κατά βούληση – όποτε ήθελα, μπορούσα να πάω να φάω κάτι ή να πιω κάτι, οτιδήποτε. Είχα τον έλεγχο, επειδή εγώ το δημιούργησα».

Ο Jack White επανέλαβε ότι «δεν λέει σε άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο».