Ο Jack White κυκλοφορεί το single «If I Die Tomorrow»

«Αν πεθάνω αύριο / Θα μπορούσες να βρεις την καρδιά να τραγουδήσεις;»

Ο Jack White παρουσιάζει το «If I Die Tomorrow», το νέο single από το δεύτερο άλμπουμ του για το 2022, «Entering Heaven Alive», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου από την Third Man Records.

Το «If I Die Tomorrow» συνοδεύεται από ένα music video σε σκηνοθεσία του Brantley Gutierrez που δεν ξεχνιέται.

Επιπλέον, ο Jack White και η Third Man Records παρουσίασαν τις διάφορες περιορισμένες εκδόσεις βινυλίου του «Entering Heaven Alive».

Σε αυτές περιλαμβάνονται μια αποκλειστική έκδοση «Detroit Denim» σε απόχρωση Tranquil Turquoise για τα ανεξάρτητα δισκοπωλεία και το διαδικτυακό κατάστημα της Third Man Records και μία έκδοση «Heavenly Eclipse» μέσω του Vinyl Me, Please.

Το άλμπουμ «Entering Heaven Alive» θα κυκλοφορήσει επίσης σε standard μαύρο βινύλιο, CD, αποκλειστική λευκή κασέτα περιορισμένης έκδοσης στο Bandcamp και ψηφιακό download.

Ο Jack White ολοκληρώνει αυτό το διάστημα το πρώτο βορειοαμερικανικό σκέλος της επικής περιοδείας του «Supply Chain Issues Tour».

Η πρώτη περιοδεία του Jack White μετά από τέσσερα χρόνια και θα συνεχιστεί αργότερα αυτό τον μήνα με δύο συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο «Eventim Apollo» του Λονδίνου στις 27 και 28 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό σκέλος, που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Ο Jack White θα επιστρέψει στην πατρίδα του για μια δεύτερη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική, που θα ξεκινήσουν από τη Μινεάπολη στις 13 Αυγούστου. Επιπλέον, θα εμφανιστεί σε μια σειρά από φεστιβάλ, όπως το «Bourbon & Beyond» στο Louisville, το «Music Midtown» στην Ατλάντα, το «Ohana Festival» στο Dana Point της Καλιφόρνια, το «Primavera Sound Buenos Aires» στην Αργεντινή και το «Primavera Sound Santiago» στη Χιλή.

Το πρώτο νέο άλμπουμ του Jack White για το 2022, «Fear Of The Dawn», κυκλοφόρησε από την Third Man Records στις 8 Απριλίου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα singles «Taking Me Back», «Hi-De-Ho (με τον Q-Tip)», «What’s The Trick?» και το καταιγιστικό ομώνυμο τραγούδι «Fear Of The Dawn».

Το άλμπουμ «Fear Of The Dawn» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 σε εννέα charts την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, μεταξύ των οποίων τα charts Top Album Sales, Top Current Album Sales, Top Alternative Albums, Top Rock Albums, Record Label Independent Current Albums, Digital Albums, Current Digital Albums, Internet Albums και Vinyl Albums του Billboard, ενώ έκανε επίσης ντεμπούτο και στο Νο. 4 του γενικού Billboard 200.

Το «Fear Of The Dawn» είναι το τέταρτο συνεχόμενο προσωπικό άλμπουμ του Jack White που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή των Top Alternative Albums και Top Rock Albums.

Σε διεθνές επίπεδο, το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Νο. 6 στη Γερμανία και στην Ιαπωνία στο Νο. 4 του Rock Chart και στο Νο. 7 του International Chart. Το «Fear Of The Dawn» έκανε επίσης ντεμπούτο στο Νο. 2 των πωλήσεων δίσκων βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Official Vinyl Album Charts).